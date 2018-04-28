«Реал» вторым составом одержал победу над «Леганесом»

«Реал» одержал победу над «Леганесом» в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Леганес» 2:1 (2:0)
Голы: Бэйл 8, Майораль 45 - Брашанац 66.
«Реал»: Касилья, Вальехо, Хакими, Тео Эрнандес, Бэйл, Каземиро, Ковачич (Кроос 62), Льоренте, Себальос, Бензема (Асенсио 62), Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Брашанац (Наранхо 90), Перес, Пирес, Эль-Жар, Амрабат (Эрасо 90), Герреро (Бове 62).
Главный тренер: Асьер Гаритано.
Предупреждение: Сальдуа 73.
Судья: Игнасио Иглесиас.
Напомним, недавно «Реал» одержал победу над «Баварией» в Лиге чемпионов.
А фанатов "Реала" с победой. Не знаю, нужно это или нет, но появляется весомый шанс на второе место. Катлетки выглядят сейчас в ЧИ не очень уверенно.
А фанатов "Реала" с победой. Не знаю, нужно это или нет, но появляется весомый шанс на второе место. Катлетки выглядят сейчас в ЧИ не очень уверенно.
Именно такое соотношение проведенных матчей и пропушенных голов в матчах в 2018 году у Реала.
Чудовищный процент брака в этом сезоне, просто жесть. И причем это касается как основных игроков защиты, так и запасных.
Для примера Барса провела те же 27 игр и пропустила всего в 13 из них.
Защита у Реала просто прозодной двор.
Именно такое соотношение проведенных матчей и пропушенных голов в матчах в 2018 году у Реала.
Чудовищный процент брака в этом сезоне, просто жесть. И причем это касается как основных игроков защиты, так и запасных.
Для примера Барса провела те же 27 игр и пропустила всего в 13 из них.
Защита у Реала просто прозодной двор.