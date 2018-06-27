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Лёв: «Мне потребуется несколько часов, чтобы оправиться от шока»

вчера, 20:36
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв еще не решил, останется ли наставником команды после вылета с ЧМ-2018:

«Сейчас сложно сказать что-то определенное, мне еще потребуется несколько часов, чтобы оправиться от шока, который я испытываю в связи с поражением в этом матче. У меня сложилось впечатление, что на игроков немного давило, что в параллельном матче шведы повели в счете. Что будет дальше? Я пока не готов говорить на эту тему, надо все спокойно обдумать. Сейчас уйдет несколько часов, чтобы отойти от этого поражения».

В последнем матче группового этапа мундиаля немцы уступили Южной Корее и лишились шансов на продолжение борьбы.

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Все комментарии
weinmar
weinmar ответил MALOVAR
сегодня в 03:54
MALOVAR:
а зачем вы игрокам говорили что в параллельном матче?
Именно! Это было большой ошибкой!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 23:00
Лам и Швайни предвидели этот позор, видимо к гадалке ходили.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 22:59
По логике след.чемпион Англия.
4RT
4RT
вчера в 21:48
В кольянную сходи,нашим хорошо помогает
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:33
уволить.
Верг
Верг
вчера в 21:15
лев может унюхаться в казани всякими разными яйками
League1
League1 ответил Faustello
вчера в 21:02
Faustello:
Давай к нам в сборную!!!
Он с такими звёздами пролетел, а ты зовёшь его в нашу сборную...
Он таких "успехов" натворит с нашими, что Черчесов ангелом с белыми крыльями казаться будет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:02
Иди в шашлычную напейся!
112910415
112910415
вчера в 21:00
и на пенсию, срочно!
311
311
вчера в 20:59
Стас теперь круче Лёва!)
wingback
wingback
вчера в 20:51
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 20:51
    Нужно выпить шнапсу!
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    вчера в 20:50
    Несколько часов это маловато. Ты как тренер не должен из него выходить. а игроки должны плакать.
    bublikyo
    bublikyo
    вчера в 20:47
    Лев "А в Реал ещё возьмёте?".
    cska1948
    cska1948 ответил MALOVAR
    вчера в 20:47
    MALOVAR:
    а зачем вы игрокам говорили что в параллельном матче?
    Видимо в надежде, что это придаст игрокам дополнительный стимул в игре, а получилось по поговорке Черномырдина.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 20:44
    Интересно, сколько времени потребуется Лёву, чтобы отойти от "горячего" приёма у себя на родине?
    Заброда
    Заброда
    вчера в 20:43
    Ситуация странная - и уходить пора и контракт подписан.
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 20:43
    Шнапса в России много. Оправится)
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 20:43
    а зачем вы игрокам говорили что в параллельном матче?
    ermak6848
    ermak6848 ответил Faustello
    вчера в 20:39
    Faustello:
    Давай к нам в сборную!!!
    зарплату запросит большую ведь пенсия на носу...
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 20:37
    Включи лучше воображение......УХОДИТЬ НАДО
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa
    вчера в 20:37
    Понюхай руку - и пройдет. Хотя вы сейчас по колено в нём, не факт, да...
    Faustello
    Faustello
    вчера в 20:37
    Давай к нам в сборную!!!
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