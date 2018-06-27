Лёв: «Мне потребуется несколько часов, чтобы оправиться от шока»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв еще не решил, останется ли наставником команды после вылета с ЧМ-2018:

«Сейчас сложно сказать что-то определенное, мне еще потребуется несколько часов, чтобы оправиться от шока, который я испытываю в связи с поражением в этом матче. У меня сложилось впечатление, что на игроков немного давило, что в параллельном матче шведы повели в счете. Что будет дальше? Я пока не готов говорить на эту тему, надо все спокойно обдумать. Сейчас уйдет несколько часов, чтобы отойти от этого поражения».

В последнем матче группового этапа мундиаля немцы уступили Южной Корее и лишились шансов на продолжение борьбы.

Какой провал! Чемпионы едут домой