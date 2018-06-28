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Коутиньо: «Не сказать, что я сильно удивлён вылетом сборной Германии»

сегодня, 02:14
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо прокомментировал победу над Сербией (2:0) и выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018, а также признался, что не удивлён вылету действующих чемпионов мира на групповой стадии. Напомним, сборная Германии в 3-м туре группового этапа проиграла команде Южной Кореи (0:2) и покинула чемпионат мира.

«Это была очень важная игра для Бразилии. Рады, что вышли в плей-офф. Мы сделали всё, о чём просил нас Тите: больше держали мяч, открывались в зоны. Следующие дни посвятим подготовке к матчу с Мексикой. Это будет сложный матч против сильных игроков.

Удивил ли вылет Германии? Это чемпионат мира, тут всякое происходит. Не сказать, что я сильно удивлён».

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