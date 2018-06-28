Руни перешел в американский клуб после 16 лет в АПЛ

Американский клуб «Ди Си Юнайтед» объявил о подписании трудового соглашения с нападающим «Эвертона» Уэйном Руни. Контракт заключен на 3,5 года. Футболист будет выступать под номером 9.
Руни провел в английской Премьер-Лиге 16 лет, выступая в составах «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». За это время он забил 208 голов в турнире. Первый матч в новой команде игрок проведет 14 июля.
#NoWayneNoGain pic.twitter.com/HfbLmCsBOq— D.C. United (@dcunited) 28 июня 2018 г.
По слухам, в США форвард заработает 13 млн долларов.