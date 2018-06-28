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Руни перешел в американский клуб после 16 лет в АПЛ

вчера, 17:55

Американский клуб «Ди Си Юнайтед» объявил о подписании трудового соглашения с нападающим «Эвертона» Уэйном Руни. Контракт заключен на 3,5 года. Футболист будет выступать под номером 9.

Руни провел в английской Премьер-Лиге 16 лет, выступая в составах «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». За это время он забил 208 голов в турнире. Первый матч в новой команде игрок проведет 14 июля.

По слухам, в США форвард заработает 13 млн долларов.

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Все комментарии
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 22:16
Он ещё там себя покажет.
Смитерс
Смитерс
вчера в 21:11
А чё не в Кайрат? Элита вроде там заканчивает...
777dimon86
777dimon86
вчера в 20:48
Рановато на пенсию собрался
anyway
anyway
вчера в 20:03
прощай детство
Заброда
Заброда
вчера в 19:12
Трудно ему будет ничего не делать.
Shamil79
Shamil79
вчера в 19:10
как и все нормальные футбольные пенсионеры
Major League Soccer
Major League Soccer ответил Дмитрий Аександров
вчера в 18:56
Дмитрий Аександров:
Руни сейчас годен только для "Уральских пельменей".
У Вас аватарка как у меня, мы футбольные бротья.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 18:38
Руни перерос АПЛ
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:30
Не плохо
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
И там 16 лет, а потом в Китай!
311
311
вчера в 18:22
Пришла пора бабла срубить на пенсию!)
drug01
drug01
вчера в 18:21
Верное решение
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:21
Удачи Руни в МЛС, там сейчас отличная компания - Ибра, Швайни и многие другие и Уэйн тоже будет феерить.
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:15
Спасибо ему, он долгое время олицетворял скоростный и контактный английский футбол. Теперь - одни негры. И Кейн.
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 18:12
Минуснули нахлебника))
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 18:06
Отдохнет в Америке от футбола.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:04
перед спортивной пенсией надо в поднебесную ехать деньги заработать
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 18:04
Руни сейчас годен только для "Уральских пельменей".
Major League Soccer
Major League Soccer
вчера в 18:02
Мои здравления.
Александр Денисюк
Александр Денисюк
вчера в 17:59
Марвел Юнайтед подпишет Шрека.
ndedov
ndedov
вчера в 17:59
Надо в Китай было ехать, американцы не понимают футбол!
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