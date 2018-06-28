Сборная Бельгии выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места

Сборная Бельгии обыграла Англию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 и вышла в плей-офф с первого места. В параллельной встрече команда Туниса одержала волевую победу над Панамой.
Калининград, стадион «Калининград»
Англия – Бельгия – 0:1 (0:0)
Гол: Янузай 51
Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр 46), Кэхилл, Александер-Арнольд (Уэлбек 79), Делф, Дайер, Роуз, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Бельгия: Куртуа, Бойата, Дендонкер, Вермален (Компани 74), Янузай (Мертенс 86), Феллаини, Дембеле, Шадли, Азар, Тилеманс, Батшуайи
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Предупреждения: Тилеманс 19, Дендонкер 33
Судья: Скомина Дамир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Сборная Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Японией, а англичане выступят против Колумбии.