Сборная Бельгии выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места

Сборная Бельгии обыграла Англию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 и вышла в плей-офф с первого места. В параллельной встрече команда Туниса одержала волевую победу над Панамой.

Калининград, стадион «Калининград»

Англия – Бельгия – 0:1 (0:0)

Гол: Янузай 51

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр 46), Кэхилл, Александер-Арнольд (Уэлбек 79), Делф, Дайер, Роуз, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд

Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Бельгия: Куртуа, Бойата, Дендонкер, Вермален (Компани 74), Янузай (Мертенс 86), Феллаини, Дембеле, Шадли, Азар, Тилеманс, Батшуайи

Главный тренер: Мартинес Роберто.

Предупреждения: Тилеманс 19, Дендонкер 33

Судья: Скомина Дамир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Сборная Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Японией, а англичане выступят против Колумбии.