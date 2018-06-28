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Сборная Бельгии выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места

вчера, 22:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Бельгии обыграла Англию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 и вышла в плей-офф с первого места. В параллельной встрече команда Туниса одержала волевую победу над Панамой.

Калининград, стадион «Калининград»

Англия – Бельгия – 0:1 (0:0)
Гол: Янузай 51

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр 46), Кэхилл, Александер-Арнольд (Уэлбек 79), Делф, Дайер, Роуз, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Бельгия: Куртуа, Бойата, Дендонкер, Вермален (Компани 74), Янузай (Мертенс 86), Феллаини, Дембеле, Шадли, Азар, Тилеманс, Батшуайи
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Предупреждения: Тилеманс 19, Дендонкер 33

Судья: Скомина Дамир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Сборная Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Японией, а англичане выступят против Колумбии.

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Все комментарии
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:21
25ай накрыл договорняк.
Alista
Alista
сегодня в 00:48
Удачно попали.
Сливки общества
Сливки общества
сегодня в 00:10
Вывеска громкая, а матч скучный.
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:34
Не очень англичане играть хотели - все назад. Да и зачем, если из группы вышли.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:22
Молодцы с Хорватами 100% результат
Shamil79
Shamil79 ответил alexcc2009
вчера в 23:06
alexcc2009:
Я надеюсь традиция что латиносы ещё ни один ЧМ не выиграли а Европе сохраниться в этот раз
бразилы выиграли в Швеции....да и нынешний ЧМ проходит впервые не только в Европе но и в Азии(географически)
Томаш Хаберли
Томаш Хаберли
вчера в 23:04
Очень много негров хотя европейцы играли
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:02
Значит Белгия вылетит от Бразилии, а Англия от Колумбии.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 23:02
Я бы не стал делать выводы по этому матчу, явно не желали играть не те, не те, Бельгии просто подфартило, и еще не факт, что Япония лучший выбор чем Колумбия, которая сегодня ничего сверхъестественного против Сенегала показала. Посмотрим, что будет в 1/8, и кто выиграл за счет этих игр в поддавки.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
вчера в 23:00
Англичан на мыло,Саутгейта в отставку!Саксы гоу хоум!!!
VIPded
VIPded
вчера в 23:00
Удачи колумбийцам!!!
cska.78
cska.78 ответил alexcc2009
вчера в 22:59
alexcc2009:
Я надеюсь традиция что латиносы ещё ни один ЧМ не выиграли а Европе сохраниться в этот раз
Бразильцы же в Швеции выигрывали ЧМ!
Martini1987
Martini1987 ответил Y.N.W.A.
вчера в 22:59
Y.N.W.A.:
Скорее с бразильцами
я так не думаю)
alexcc2009
alexcc2009
вчера в 22:57
Я надеюсь традиция что латиносы ещё ни один ЧМ не выиграли а Европе сохраниться в этот раз
Red_team
Red_team
вчера в 22:57
Янузаяц канеш красавца уложил англам, в МЮ бы так почаще в свое время пулял
VadimR
VadimR ответил cannongun
вчера в 22:57
cannongun:
Красава англы, план сработал. Выносим Колумбию и здравствуйте Швеция, а там полуфинал с испашки. Гоу гоу гоу
Ребята, а с чего вы взяли что сб. Колумбии проходной соперник?)) За три игры англосаксы не показали ничего...насколько беззубое нападение что за всех пока отдувается один Кейн?! Колумбийцы элементарно их могут перебегать!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Martini1987
вчера в 22:56
Martini1987:
с Бельгийцами))
Скорее с бразильцами
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
вчера в 22:56
Без Кейна Англия дохлая и никакая!Колумбию не пройдут!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 22:56
Ждем победы от Колумбии
Vеnom
Vеnom
вчера в 22:55
Хитрые Англичане..
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:55
Как будто Уругвай недостойно прошел групповой этап...С Россией так за 25 минут разобрался быстрее чем с суперарабами..гыгы.
Заратустра
Заратустра ответил Y.N.W.A.
вчера в 22:55
Эти издевались более изощрённо.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
вчера в 22:55
Типичные англосаксы: аутсайдеров разгромили, Кейн - герой, первый серьезный соперник - сразу оружие сложили, одним словом, Колумбия, выноси!
mavrid05
mavrid05
вчера в 22:55
Колумбия фаворит против Англии
Martini1987
Martini1987 ответил Y.N.W.A.
вчера в 22:54
Y.N.W.A.:
А вообще, единственная команда, которая достойнее всех прошла групповой раунд это Хорватия. Жду их в финале
с Бельгийцами))
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:54
С победой АПЛ над чемпионшипом..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 22:53
А вообще, единственная команда, которая достойнее всех прошла групповой раунд это Хорватия. Жду их в финале
Shamil79
Shamil79
вчера в 22:53
пожалеют ещё что на япошек вышли
Faustello
Faustello
вчера в 22:53
Походу Бельгия, Хорватия и Франция - на кого стоит ставить по итогу ))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:52
Бельгия для меня сейчас главный фаворит
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