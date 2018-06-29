Черышев: «Сборная Испании является фаворитом, но мы можем показать достойный результат»

Полузащитник сборной России Денис Черышев надеется, что поражение от Уругвая в последнем матче группового этапа ЧМ-2018 поможет его команде сделать правильные выводы перед встречей 1/8 финала с Испанией:

«Безусловно, мы надеемся, что нам удастся вынести из этого неудачного результата какие-то положительные моменты и это в итоге поможет нам в следующей игре. У нас очень серьезный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше.

Конечно, обидно, что не удалось добиться положительного результата в игре с Уругваем, но в целом я нормально все воспринял. Нужно двигаться вперед и не обращать внимания ни на обидные слова, ни на слишком возвышающие высказывания. Нам просто нужно идти своим путем, много работать, что мы и делаем. Чтобы дальше прогрессировать, надо принять все, что уже произошло.

Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат.

Уверен, что болельщики как следует поддержат нас, несмотря на поражение от Уругвая. Мы провели на чемпионате мира уже три игры, все были в разных городах. На каждом стадионе болельщики великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. В последней игре группового этапа нам, к сожалению, не удалось отблагодарить их хорошим результатом, но надо идти вперед. В дальнейшем мы сделаем все, чтобы порадовать своих поклонников».

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018