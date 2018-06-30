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Каземиро: «Неймар олицетворяет собой сборную Бразилии»

сегодня, 01:17

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о своём партнёре по сборной Бразилии, форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре:

«Неймар олицетворяет собой сборную Бразилии. Он умеет правильно реагировать на критику со стороны, а делать это ему приходится довольно часто. Если он играет на своём уровне – его называют лучшим в мире.

Неймар или Роналду? Они оба великолепны и входят в число трёх лучших игроков мира вместе с Месси».

Каземиро также отметил, что сборная Бразилии на ЧМ-2018 прогрессирует от матча к матчу.

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