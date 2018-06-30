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Мбаппе - второй после Пеле самый молодой автор дубля на чемпионатах мира

сегодня, 19:12
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины (4:3). На момент игры возраст футболиста составлял 19 лет и шесть месяцев, что делает Мбаппе вторым самым молодым автором двух мячей в одном матче в истории мундиалей после Пеле, который в 1958 году в возрасте 17 лет и 8 месяцев забил шведам.

Мбаппе также заработал пенальти, который в начале игры с «альбиселесте» реализовал Антуан Гризманн.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Red_team
сегодня в 20:59
Red_team:
Погба сегодня передачи-конфетки раздавал.
Больше терял пытаясь неуклюже корпусом закрывать.
Red_team
Red_team ответил Faustello
сегодня в 20:30
Faustello:
Погба сегодня только мячи терял и фсё )) А Грызмен вообще всю игру тормозил и обратно играл.
Погба сегодня передачи-конфетки раздавал.
Faustello
Faustello ответил NGY
сегодня в 19:46
NGY:
Вот вы говорите, что в сборной Франции негры и арабы. Так эти самые негры и арабы, сделали в свое время Францию ЧМ и ЧЕ. Мпаббе, Канте, Погба, они же сегодня делали эту Францию сильней. А какие еще резервы, Толлисо, Фекир. Нет расизму в футболе.
Погба сегодня только мячи терял и фсё ))
А Грызмен вообще всю игру тормозил и обратно играл.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:32
Да сходство с тем Пеле есть..Даже Кумыс с Чувашии подтвердил..
NGY
NGY
сегодня в 19:23
Вот вы говорите, что в сборной Франции негры и арабы.

Так эти самые негры и арабы, сделали в свое время Францию ЧМ и ЧЕ.

Мпаббе, Канте, Погба, они же сегодня делали эту Францию сильней.
А какие еще резервы, Толлисо, Фекир.

Нет расизму в футболе.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 19:20
сегодня "самый молодой автор дубля на чемпионатах мира" могли бы и не добавлять. он просто второй после Пеле)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:19
Если не перестанет прогресировать, он может сталь "аля Анри" но, лучше не зарекаться
venоm
venоm
сегодня в 19:16
Красавчик..
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