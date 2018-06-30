Мбаппе - второй после Пеле самый молодой автор дубля на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины (4:3). На момент игры возраст футболиста составлял 19 лет и шесть месяцев, что делает Мбаппе вторым самым молодым автором двух мячей в одном матче в истории мундиалей после Пеле, который в 1958 году в возрасте 17 лет и 8 месяцев забил шведам.
Мбаппе также заработал пенальти, который в начале игры с «альбиселесте» реализовал Антуан Гризманн.
А Грызмен вообще всю игру тормозил и обратно играл.
А Грызмен вообще всю игру тормозил и обратно играл.
Так эти самые негры и арабы, сделали в свое время Францию ЧМ и ЧЕ.
Мпаббе, Канте, Погба, они же сегодня делали эту Францию сильней.
А какие еще резервы, Толлисо, Фекир.
Нет расизму в футболе.
Так эти самые негры и арабы, сделали в свое время Францию ЧМ и ЧЕ.
Мпаббе, Канте, Погба, они же сегодня делали эту Францию сильней.
А какие еще резервы, Толлисо, Фекир.
Нет расизму в футболе.