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«Барселона» получила выгодное предложение по Паулиньо

сегодня, 15:04

Сообщается, что «Барселона» получила очень выгодное предложение по Паулиньо от одного из топ-клубов.

Источник утверждает, что каталонскому клубу поступило предложение в размере 50 миллионов евро. Руководство «Барсы» не планировало выставлять игрока на трансфер, однако такие деньги могут заставить боссов каталонцев передумать.

В настоящее время «Барселона» находится не в лучшем финансовом состоянии из-за стартующей реконструкции домашней арены «Камп Ноу» стоимостью в 600 миллионов евро. 

Напомним, что Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» в 2017 году.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:06
Если цена хорошая, надо продавать.
ndedov
ndedov
сегодня в 15:55
Своих не продают!
cska1948
cska1948
сегодня в 15:23
А по Месси ещё нет предложения? 50 миллионов евро хорошая за него цена.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:10
Конечно, гному теперь пинка под зад дадут )))
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