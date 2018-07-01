«Барселона» получила выгодное предложение по Паулиньо

Сообщается, что «Барселона» получила очень выгодное предложение по Паулиньо от одного из топ-клубов.



Источник утверждает, что каталонскому клубу поступило предложение в размере 50 миллионов евро. Руководство «Барсы» не планировало выставлять игрока на трансфер, однако такие деньги могут заставить боссов каталонцев передумать.

В настоящее время «Барселона» находится не в лучшем финансовом состоянии из-за стартующей реконструкции домашней арены «Камп Ноу» стоимостью в 600 миллионов евро.



Напомним, что Паулиньо перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» в 2017 году.