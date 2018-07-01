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Эррера: «Мы готовы сыграть изумительный матч против сборной Бразилии»

сегодня, 19:34
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб МексикаМексикаЗавтра в 17:00 Не начался

Полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера рассказал о подготовке его команды к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии:

«Наша команда раскрепощена, но при этом мы сконцентрированы на завтрашней игре. Думаю, что если мы мечтаем о победе на чемпионате мира, мы должны быть в состоянии обыграть любого соперника. Мы будем завтра готовы к тому, чтобы сыграть изумительный матч.

Сборная Бразилии - это выдающаяся команда, футболисты которой играют в лучших клубах мира, будем надеяться, что у нас получится проявить свой потенциал, я верю в себя и свою команду, доверяю ей. Нам нельзя терять концентрацию весь матч, если ошибаешься против такой великолепной команды, тогда это может дорого стоить. Нам нужно играть как единое целое, быть сконцентрированными на сто процентов, тогда мы сможем претендовать на победу».

Команды рассудит итальянский рефери Джанлука Рокки.

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