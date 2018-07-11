Рафинья может перебраться в португальский чемпионат

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11 июля 2018, 11:06

По данным из испанской прессы, полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Португалии.



Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Бенфика». Однако португальскому клубу придется побороться за игрока, так как на хавбека претендуют и другие европейские гранды.



Напомним, что половину прошедшего сезона Рафинья провел в «Интере» на правах аренды.