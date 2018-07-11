Рафинья может перебраться в португальский чемпионат

По данным из испанской прессы, полузащитник «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в Португалии.
Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Бенфика». Однако португальскому клубу придется побороться за игрока, так как на хавбека претендуют и другие европейские гранды.
Напомним, что половину прошедшего сезона Рафинья провел в «Интере» на правах аренды.
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Продайте его уже хоть куда-то. Барса так туго всегда избавляется от лавочников, что просто капец.
Продайте его уже хоть куда-то. Барса так туго всегда избавляется от лавочников, что просто капец.