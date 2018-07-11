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Рафинья может перебраться в португальский чемпионат

11 июля 2018, 11:06

По данным из испанской прессы, полузащитник «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в Португалии. 

Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Бенфика». Однако португальскому клубу придется побороться за игрока, так как на хавбека претендуют и другие европейские гранды. 

Напомним, что половину прошедшего сезона Рафинья провел в «Интере» на правах аренды

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Cules2013
Cules2013 ответ Apsny (раскрыть)
11 июля 2018 в 18:35
в это изначально не верилось, слишком много за хрустального полурезервиста. Рафинья, на самом деле, сильный игрок, но всё же не топ, и травмы частые. не думаю, что он стоит больше 30.
Продайте его уже хоть куда-то. Барса так туго всегда избавляется от лавочников, что просто капец.
Apsny
Apsny
11 июля 2018 в 12:35
А как же 66 млн фунтов шпор?))
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