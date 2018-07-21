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Тотти: «Надеюсь, Роналду добьется успеха в Италии»

21 июля 2018, 00:45

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о переходе форварда «Реала» Криштиану Роналду в «Ювентус».

Я встречался с ним и рад, ведь он многое даст итальянскому футболу. Это экстраординарный игрок, лучший, как и Месси.

Надеемся, что здесь он тоже добьется успеха, а Серия А станет похожа на то, чем была раньше.

Разочарованы ли фанаты? Это нормально, если болельщики других команд слегка деморализованы, но нам нужно сохранять спокойствие. Задача «Ромы» заключается в том, чтобы игроки и фанаты были счастливыми.

Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода

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Дрючик 76
Дрючик 76
21 июля 2018 в 11:20
Не сомневайся,в Италии у него нет конкурентов!!!!Юве теперь дооолго будет на первом месте!
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