Тотти: «Надеюсь, Роналду добьется успеха в Италии»

Легендарный нападающий «Ромы» поделился мнением о переходе форварда «Реала» в «Ювентус».

Я встречался с ним и рад, ведь он многое даст итальянскому футболу. Это экстраординарный игрок, лучший, как и Месси.

Надеемся, что здесь он тоже добьется успеха, а Серия А станет похожа на то, чем была раньше.

Разочарованы ли фанаты? Это нормально, если болельщики других команд слегка деморализованы, но нам нужно сохранять спокойствие. Задача «Ромы» заключается в том, чтобы игроки и фанаты были счастливыми.