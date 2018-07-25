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РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на ЧМ-2018

25 июля 2018, 14:15

Председатель Объединения отечественных тренеров, член комитета РФС Михаил Гершкович заявил, что Российский футбольный союз оценил на «отлично» выступление сборной России на домашнем чемпионате мира.

Заседание прошло отлично, Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко отчитались о проделанной работе, рассказали о методах подготовки, о контроле за футболистами, о тактических вещах — был подробный отчет о работе сборной. Техком оценил выступление сборной на чемпионате мира на «отлично». Была проделана работа, сборная подарила стране праздник, хотя сами они поставили себе оценку «четыре». Все в своих выступлениях поблагодарили ребят за работу.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу с национальной командой.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
25 июля 2018 в 21:53
Раньше такое выступление называли провалом (тем более в своих стенах), теперь это называется "отлично", меняются времена не в лучшую сторону
Shamil79
Shamil79
25 июля 2018 в 20:09
т.е. оценили свою работу на отлично...а если бы в полуфинал вышли то отлично с плюсом
борька
борька
25 июля 2018 в 18:06
Сами себя хвалят, а потом все хором отвалят!
Санчо Панса
Санчо Панса
25 июля 2018 в 18:02
Что и неудивительно) Прыгнули явно выше своей головы наши парни на домашнем турнире! Даже самые последние скептики начали верить, что эта команда действительно МОЖЕТ.
Gahi
Gahi
25 июля 2018 в 18:01
Поднимаем до небес а потом бросаем.
шацк
шацк
25 июля 2018 в 16:15
Конечно отлично ведь обыграли таких зубров как Египет и Саудея, от нас еле отскочили испанцы и хорваты и только случайно мы проиграли Уругваю и то потому, что играли дома, а в гостях бы мы их всех разорвали бы!!! Позор учителям с такими оценками, сыграли удовлетворительно, может на 4 с -, но не более.
Ravshan878
Ravshan878
25 июля 2018 в 16:09
Привет !! До сих пор не верится этого лото !! После матча не справедливое пенка !! Судьба футболеров решает !! Лучше варианты перегировки !!)СБ России отлично провел домашнего ЧМ !!)
Caniggia
Caniggia
25 июля 2018 в 16:05
Правильно Бубнов сказал - за результат 4, за игру 3.
ДСА
ДСА
25 июля 2018 в 16:04
Четверку надо было ставить, а то зазнаются.
iron_69
iron_69 ответ Binger (комментарий удален) (раскрыть)
25 июля 2018 в 15:54
Я такого же мнения, постоянно играли в финалах ЕВРО и ЧМ , а тут провал............
grafff
grafff
25 июля 2018 в 15:23
Было бы глупо
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
25 июля 2018 в 14:18
только последний матч . Желание у ребят было ( кроме одного известного почему-то переставшего даже ходить)
Гость
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