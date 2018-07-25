РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на ЧМ-2018

Председатель Объединения отечественных тренеров, член комитета РФС Михаил Гершкович заявил, что Российский футбольный союз оценил на «отлично» выступление сборной России на домашнем чемпионате мира.

Заседание прошло отлично, Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко отчитались о проделанной работе, рассказали о методах подготовки, о контроле за футболистами, о тактических вещах — был подробный отчет о работе сборной. Техком оценил выступление сборной на чемпионате мира на «отлично». Была проделана работа, сборная подарила стране праздник, хотя сами они поставили себе оценку «четыре». Все в своих выступлениях поблагодарили ребят за работу.