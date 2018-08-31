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Кутепов успешно прооперирован в Риме

вчера, 19:23

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию по устранению паховой грыжи. Операция прошла в одной из клиник Рима. В понедельник защитник вернется в Москву.

Ранее сообщалось, что 25-летний Кутепов пропустит около двух месяцев.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 23:35
acm 1899:
Ниже ответ прочти, не ответом на сообщение ответил
Аа, типа по контракту должен даже прыщик должен удалить свой доктор, ато вдруг не тем и не то сделают, исправляй потом после вас?
Советскую систему образования тоже разбабахали, ЕГЭ вон сделали, а толку, дети получают однобокие знания. Это я тебе как доктор говорю)))
А по контрактам заключённым пусть отрабатывают "спортивные" болячки, зачем любым насморком Италию пугать
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:22
Джикию тоже в Риме оперировали
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:21
mat73:
И чё?
Ниже ответ прочти, не ответом на сообщение ответил
mat73
mat73
вчера в 23:20
acm 1899:
Наша медицина в стадии перехода, от советской схемы к европейской/ американской
И чё?
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:19
mat73:
Ну извините конечно, но эту грыжу сделать, то есть оперировать может любой маломальский хирург. У меня жене недавно это делали, в райцентре, даже не в городе, не в столице Уфе..
Наша медицина в стадии перехода, от советской схемы к европейской/ американской
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:17
Просто контракт с клиникой , раньше были пациенты, а сейчас клиенты
mat73
mat73
вчера в 23:09
acm 1899:
Как знающий человек скажу, наша медицина переживает не лучшие времена, к несчастью
Ну извините конечно, но эту грыжу сделать, то есть оперировать может любой маломальский хирург. У меня жене недавно это делали, в райцентре, даже не в городе, не в столице Уфе..
mat73
mat73
вчера в 23:05
А что, любые болячки даже не связанные со спортом, обязательно лечатся только в италиях всяких, в Москве даже типа не могут ? (прошу прощения конечно, паховая грыжа конечно не простая болячка, но всё же)
acm 1899
acm 1899
вчера в 22:35
parallels:
а в москве типа не могут сделать такую операцию?
Как знающий человек скажу, наша медицина переживает не лучшие времена, к несчастью
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:32
Что же наши спортсмены все заграницу то летают??? Каждый день по ТВ показывают открытие новых клиник, центров, установку новейшего оборудования, а наши и спортсмены , и типа звезды все за бугор лечиться летают.....даже рожать туда бегут.
FILL3286
FILL3286
вчера в 19:30
Здоровья!
parallels
parallels
вчера в 19:26
а в москве типа не могут сделать такую операцию?
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