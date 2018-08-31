Кутепов успешно прооперирован в Риме

вчера, 19:23

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию по устранению паховой грыжи. Операция прошла в одной из клиник Рима. В понедельник защитник вернется в Москву.

Ранее сообщалось, что 25-летний Кутепов пропустит около двух месяцев.