«Ростов» подписал исландского форварда

«Ростов» объявил о подписании нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, как и ожидалось ранее. С 28-летним футболистом заключен контракт сроком на 4 года.
Форвард выступал в составе «Маккаби» из Тель-Авива. Два года подряд исландец становился лучшим бомбардиром своего клуба, а в позапрошлом сезоне стал главным снайпером всего чемпионата Израиля.
🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸— Football Club Rostov (@rostovfc) 31 августа 2018 г.
Видар Кьяртанссон - игрок «Ростова»
Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон подписал контракт с «Ростовом» сроком на 4 года. #мыростов pic.twitter.com/PivmPsrCKC