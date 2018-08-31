«Ростов» подписал исландского форварда

сегодня, 16:08

«Ростов» объявил о подписании нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, как и ожидалось ранее. С 28-летним футболистом заключен контракт сроком на 4 года.

Форвард выступал в составе «Маккаби» из Тель-Авива. Два года подряд исландец становился лучшим бомбардиром своего клуба, а в позапрошлом сезоне стал главным снайпером всего чемпионата Израиля.