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«Ростов» подписал исландского форварда

сегодня, 16:08

«Ростов» объявил о подписании нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, как и ожидалось ранее. С 28-летним футболистом заключен контракт сроком на 4 года.

Форвард выступал в составе «Маккаби» из Тель-Авива. Два года подряд исландец становился лучшим бомбардиром своего клуба, а в позапрошлом сезоне стал главным снайпером всего чемпионата Израиля.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 19:06
Багров-брат:
Ну не всем же по африканским саваннам бородавочников покупать и в российский хлев везти...)))
Ты прав,у пингвина мозгов поменьше...
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 18:53
А что это за ISISISIS в подзаголовке? А как же запрещена на территории РФ? Терроризм пропагандируете, значит? Товарищ майор уже выехал.
sir-5
sir-5
сегодня в 18:31
Георгий Додонов:
Все исландцы играют в РОССИИ.
Второе,после Рюрика,пришествие варягов на Русь. Ещё надо в Киев новых "Аскольда и Дира" направить,для наведения порядка.Совсем взбунтовалась провинция!
sir-5
sir-5
сегодня в 18:26
mavrid05:
Ростову никакие викинги не поможет против Анжи
Сегодня грозный "Анжи" "Ростову" точно не страшен!!!
sir-5
sir-5
сегодня в 18:24
Это ладно;ВАлера,ты сегодня оприходуй "беглых"! Хоть ты и новый кумир,а стадион встретит их верховного пастуха подобострастными аплодисментами и жидкими всхлипами :"Вернись,я всё прощу!!!" И душа "любителя наркотических напитков" будет раздваиваться безжалостно...
mavrid05
mavrid05
сегодня в 18:17
Ростову никакие викинги не поможет против Анжи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:54
Ну, нормально. Молодец Валера, УРВАЛ !
drive45
drive45
сегодня в 17:48
Кто ищет тот всегда найдет.Уверен что этот контракт для Ростова и исландского форварда будет удачным.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 17:43
лучший бомбардир Израиля, ниче се, и это пока другие богатые клубы РФ подписывают всяких лавочников за невменяемые деньги
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:28
Будет голы у нас забивать, например, бакланам!
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 17:27
Удачи-РОСТОВУ!!!!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 17:13
Все исландцы играют в РОССИИ.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:50
Теперь Ростов реально самый исландский клуб в Восточной Европе! Ну а Кьяртанссон не сильно поменял команду в плане клубных цветов. Как был желто-синим, так и остался) Успехов исландскому викингу в РПЛ!
Злой Русский Иван
Злой Русский Иван
сегодня в 16:50
Сегодня день исландцев в РПЛ
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 16:50
Такими темпами их там из 300 тысяч скоро и половины не останется
valt134
valt134
сегодня в 16:46
Недурно...
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
сегодня в 16:42
Будучи игроком Маккаби, забивал Зениту. Хорошее приобретение, знает как лазурных обидеть.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:42
Красавчик волерон, мне нравится как он бьёт федуна ниже пояса.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:41
Уфимский бомжеконедракон парижский:
Будет хорошо играть - по фамилии станут обращаться! А если плохо..., что с Видара взять!
И тоже выход...)))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:41
Добро пожаловать!!!
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:40
4RT:
Скоро Ростов с Цска до пингвинов доберутся)))
Ну не всем же по африканским саваннам бородавочников покупать и в российский хлев везти...)))
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 16:40
Багров-брат:
Вот комментаторам тренировочка на чёткость произношения...)))
Будет хорошо играть - по фамилии станут обращаться! А если плохо..., что с Видара взять!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:38
Валера что-то знает))
Злой Русский Иван
Злой Русский Иван
сегодня в 16:37
Багров-брат:
Вот комментаторам тренировочка на чёткость произношения...)))
Особенно Орлову)
cska.78
cska.78
сегодня в 16:37
Igo0rek:
Так ЦСКА тоже исландцами не брезгует))
И это хорошо, парни боевитые и номер на поле не отбывают :)
Просто в Ростове четвертый уже :)
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:35
Вот комментаторам тренировочка на чёткость произношения...)))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:35
Так ЦСКА тоже исландцами не брезгует))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:32
Карпуха заделался жутким исландским маньячилой.
cska.78
cska.78
сегодня в 16:25
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 16:17
4 исландца, 2 шведа, надо ещё парочку норвежцев)
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