Вальверде: «Я счастлив, что трансферное окно закрылось»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал про календарь и подготовку своей команды.

Мы хотим удачно выступать в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Нам нужно найти свой ритм, это очень важно в данный момент сезона.

Когда мы вернемся с международного перерыва, календарь наполнится матчами по средам, а затем еще начнется и Кубок Испании, поэтому нам понадобятся все игроки.

Я счастлив, что трансферное окно закрылось. Больше нет неопределенности в отношении футболистов, теперь мы можем сосредоточиться на своей игре. Я доволен командой.