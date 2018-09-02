Джунти сравнил Гаттузо с Конте

Бывший итальянский футболист Федерико Джунти сравнил главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо с Антонио Конте.

Люди считают, что команде нужен знаменитый тренер, чтобы переломить ситуацию в клубе, например, как Конте. Но Рино может стать новым Конте. Ему нужно дать уверенность и позволить работать без особого давления.

Я уверен, что новое руководство «Милана» будет действовать как щит в трудные моменты. Его упорство всегда было его сильной стороной.

Мне нравится его «Милан», ведь он пытается следовать по стопам предыдущих тренеров команды, играя в красивый футбол. Сегодня его команда атакует, всегда пытается играть с позиции силы.