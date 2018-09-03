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Сборная России начинает сбор в Новогорске

сегодня, 12:10

Клубный сезон берет паузу, настало время матчей национальных команд. Сборная России объявила о начале сбора в Новогорске. В расположение команды Станислава Черчесова прибывают первые игроки - в частности Александр Ерохин, Роман Зобнин и Артем Дзюба.

7 сентября россияне проведут матч 1-го тура Лиги Наций против Турции на выезде. 10 числа подопечные Черчесова примут сборную Чехии в рамках товарищеского матча.

Ранее сборная России назвала обновленный состав команды

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Все комментарии
Спартачок-70
Спартачок-70
сегодня в 14:34
коней вообще из сборной надо убрать, что бы их болелы не ныли, пусть за гинера болеют.
Спартачок-70
Спартачок-70
сегодня в 14:33
Без Березуцких и Игоряна теперь на сборную приятно посмотреть...
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:58
Удачи .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:35
Час "Х" не за горами)
cska plus
cska plus
сегодня в 13:34
На фиг эти сборы нужны, черчес важным видом типа новую команду строит, щас обк.....ется.
drug01
drug01
сегодня в 13:23
Ждем положительный результат!
KaZёL
KaZёL
сегодня в 13:15
Интересно,суперЗаболотноХо вызвали?в пИтере его уже приравнивают к Роналду,не меньше.
Слайш
Слайш
сегодня в 13:14
Caniggia:
Ерохин, конечно, не уровень сборной, туповатый и бесполезный игрочишка, как и Заболотный.
как и черчесов..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:09
Ерохин, конечно, не уровень сборной, туповатый и бесполезный игрочишка, как и Заболотный.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:07
Пока погода позволяет надо чемпионат гонять.
астап бендер
астап бендер
сегодня в 13:05
Дзюба первый,чтоб не забыли.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:00
Всем сборникам удачных игр за сборную, только ради бога без травм.
Беланов
Беланов
сегодня в 12:58
Спартачок-70:
Черчесов даже из бревна сделал конфетку...
Да. Теперь оно по привычке Дзюбе пасует, как вчера
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:52
Чувствую вся удача осталась на чемпионате мира.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:51
Интересно будет глянуть,после ЧМ. Главное без травм.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:49
Abverin:
Ничего от сборной, кроме травм игроков, ожидать не приходится.
хорошо что из армейских никого не вызвал
Спартачок-70
Спартачок-70
сегодня в 12:34
Черчесов даже из бревна сделал конфетку...
Палыч82
Палыч82
сегодня в 12:32
Alista:
Причем здесь кто как ходит, Миранчук ползает по полю, но ходит красиво.
Не совсем понял при чем здесь Миранчук, я же вроде про фото Ерохина к статье написал,) То как близнец ходит или ползает мне по боку, я ему не родственник и не друг,)
Antonchik
Antonchik
сегодня в 12:32
    kilativ
    kilativ
    сегодня в 12:31
    удачи нашим парням!
    Alista
    Alista
    сегодня в 12:30
    Палыч82:
    Ерохин даже ходит криво, что ж там о реализации то говорить,)
    Причем здесь кто как ходит, Миранчук ползает по полю, но ходит красиво.
    Shamil79
    Shamil79
    сегодня в 12:28
    ну вот и посмотрим на что способны
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 12:26
    Ерохин даже ходит криво, что ж там о реализации то говорить,)
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:19
    Успешной игры!
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 12:15
    Ничего от сборной, кроме травм игроков, ожидать не приходится.
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