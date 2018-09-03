Сборная России начинает сбор в Новогорске

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Клубный сезон берет паузу, настало время матчей национальных команд. Сборная России объявила о начале сбора в Новогорске. В расположение команды Станислава Черчесова прибывают первые игроки - в частности Александр Ерохин, Роман Зобнин и Артем Дзюба.

Полузащитник @TeamRussia Александр Ерохин прибыл на сбор в отличном настроении! pic.twitter.com/6bk8cpytTk — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

А вот и полузащитник @TeamRussia Роман Зобнин дарит всем нам широкую улыбку 😊 pic.twitter.com/2QwuAVvIzu — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Артем Дзюба в прекрасном настроении и с улыбкой на лице 😊 pic.twitter.com/MS7KoVKYGH — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

7 сентября россияне проведут матч 1-го тура Лиги Наций против Турции на выезде. 10 числа подопечные Черчесова примут сборную Чехии в рамках товарищеского матча.

Ранее сборная России назвала обновленный состав команды.