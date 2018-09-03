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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом»

сегодня, 12:17

Пресс-служба алматинского «Кайрата» сообщила, что 9 сентября команда проведет товарищеский матч против «Зенита». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

После 6-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в турнирной таблице.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 14:26
Увидим ли Андрюху? Вспомним былое.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:54
еще Кайрату не проигрывали.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:50
Сомнения нет что победит Зенит
Kerri
Kerri
сегодня в 13:22
А смысл?
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:15
Посмотрим на Аршавина
Он и сейчас накрутит пол команды Спартака на пятачке попадись они. Гыгыгы
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 13:05
Странно, что не с Зенитом 2.)))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:51
Надеюсь Шава и К отнимут у Зени чемпионство в товарняках...
ndedov
ndedov
сегодня в 12:41
Надо держать форму так сказать.
Alladins
Alladins
сегодня в 12:20
Спартак опять сыграет с Чертаново, чтобы не позориться с более сильной командой.
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