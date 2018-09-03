«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом»

Пресс-служба алматинского «Кайрата» сообщила, что 9 сентября команда проведет товарищеский матч против «Зенита». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
После 6-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в турнирной таблице.
Пресс-служба алматинского «Кайрата» сообщила, что 9 сентября команда проведет товарищеский матч против «Зенита». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
После 6-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в турнирной таблице.
Он и сейчас накрутит пол команды Спартака на пятачке попадись они. Гыгыгы
Он и сейчас накрутит пол команды Спартака на пятачке попадись они. Гыгыгы