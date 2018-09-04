Лопетеги ответил Месси

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ответил нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Аргентинец накануне заявил, что «Реал» с уходом Криштиану Роналду стал слабее.

Я бы не сомневался в футболистах «Реала». Мы очень хорошо стартовали, но это только начало. Сейчас у нас есть три недели до старта в Лиге чемпионов.

Наша цель - выиграть все турниры. В чемпионате Испании нужно всегда быть в форме, ведь турнир выигрывает самая стабильная команда, но мы хотим побеждать везде.