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Лопетеги ответил Месси

сегодня, 20:43

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ответил нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Аргентинец накануне заявил, что «Реал» с уходом Криштиану Роналду стал слабее.

Я бы не сомневался в футболистах «Реала». Мы очень хорошо стартовали, но это только начало. Сейчас у нас есть три недели до старта в Лиге чемпионов.

Наша цель - выиграть все турниры. В чемпионате Испании нужно всегда быть в форме, ведь турнир выигрывает самая стабильная команда, но мы хотим побеждать везде.

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Все комментарии
No problem
No problem
сегодня в 21:03
Ответкой тут и не пахнет).
На фоне Спортса,это жалкое подобие.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 21:03
Это не ЖИРналюги, это соккеровцы не так поняли))
mangox13
mangox13
сегодня в 21:00
Лопутеги зацепило, ничего в этгм году сливочному проекту не светит
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:54
А при чём здесь слова гнома и ответ Лопетеги??? Блин ...журналюги,так им в кайф на вентилятор набрасывать-это пипец. Мелкий высказал своё мнение,что без Рона,Реалу будет тяжко, я где то с ним согласен),а что ответил Хулен гному???? Да ничего!!!!(тоже своё пропихнул..дежурное...)
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 20:52
Что-то по тексту не скажешь, ему ли он вообще ответил...
А любом случае, гном не заслуживает к себе такого внимания, он пустозвон) Могу доказать)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:51
Отвечать надо на поле а не на прессе. В Класико гному докажите что Реал по прежнему грозная сила 💪
kiendjin
kiendjin
сегодня в 20:49
Без голубого сильнее - соглашусь с тренером Реала!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 20:48
Лопетеги физрук, мне этот тренер не нравится от слова совсем!!!
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