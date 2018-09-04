Романцев не хочет возобновлять тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему не хочет возобновлять тренерскую карьеру.

Не хочу работать, хоть убей. В первые годы работы – я буквально летел в Тарасовку, получал настоящий кайф от работы. Я очень ее любил. Но в последние пару лет в «Спартаке» мне было морально тяжело. Я сдерживал себя сколько мог. Хотя понимал – работаю уже не с тем вдохновением, что прежде. Уходя, я не грустил, а радовался, что теперь смогу вздохнуть спокойно. Все проходит. Откуда бы ты ни уходил, жизнь на этом не заканчивается. Есть другие вещи, которые могут тебя занимать. Я к тому моменту настолько наелся, что и слышать не хотел о продолжении тренерской карьеры в «Спартаке». Да, наверное, идти в «Сатурн» и в «Динамо» уже не стоило. Прежнего рвения у меня тогда не было.



Когда понял, что больше не хочу тренировать? Это накатывало постепенно. Работать в неполную силу – это неправильно, нельзя так. Результата так не будет. Если идти работать, в процесс надо окунаться с головой. Работа – это не одна-две тренировки. Ребятами надо заниматься каждый день. И в один момент я осознал, что работать с энтузиазмом, который был раньше – уже не получится. Раньше, когда мои ребята выходили на игру, я смотрел на них издалека и пытался передать свою энергию. Конечно, делал я это больше для самоуспокоения. И после ухода с тренерской работы не раз думал – а смогу ли я сегодня так же передать ребятам свою свежесть, свои мысли, свою энергию? Нет, уже не смогу.