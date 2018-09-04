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Романцев не хочет возобновлять тренерскую карьеру

вчера, 23:25

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему не хочет возобновлять тренерскую карьеру.

Не хочу работать, хоть убей. В первые годы работы – я буквально летел в Тарасовку, получал настоящий кайф от работы. Я очень ее любил. Но в последние пару лет в «Спартаке» мне было морально тяжело. Я сдерживал себя сколько мог. Хотя понимал – работаю уже не с тем вдохновением, что прежде. Уходя, я не грустил, а радовался, что теперь смогу вздохнуть спокойно. Все проходит. Откуда бы ты ни уходил, жизнь на этом не заканчивается. Есть другие вещи, которые могут тебя занимать. Я к тому моменту настолько наелся, что и слышать не хотел о продолжении тренерской карьеры в «Спартаке». Да, наверное, идти в «Сатурн» и в «Динамо» уже не стоило. Прежнего рвения у меня тогда не было.

Когда понял, что больше не хочу тренировать? Это накатывало постепенно. Работать в неполную силу – это неправильно, нельзя так. Результата так не будет. Если идти работать, в процесс надо окунаться с головой. Работа – это не одна-две тренировки. Ребятами надо заниматься каждый день. И в один момент я осознал, что работать с энтузиазмом, который был раньше – уже не получится. Раньше, когда мои ребята выходили на игру, я смотрел на них издалека и пытался передать свою энергию. Конечно, делал я это больше для самоуспокоения. И после ухода с тренерской работы не раз думал – а смогу ли я сегодня так же передать ребятам свою свежесть, свои мысли, свою энергию? Нет, уже не смогу.

Ранее Романцев также оценил силу состава «красно-белых». 

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Все комментарии
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 00:33
Sysanin101:
не хочет возобновлять тренерскую карьеру??? В Спартаке выехал на багаже Бескова, помощи Старостина. А когда их не стало, то дела пошли хуже некуда. С каждым сезоном команда хирела, но, за счёт помощи судей, держалась на плаву. Проворачивал криминальные схемы с трансферами и откатами. Пришлось уйти не солоно хлебавши. Пытался вернуться, но понял, что не потянет. Нет тренерского таланта работать до упора. Палыч вернулся и работает, потому что СПОСОБЕН, а Романцев совсем никуда уже не годится.
Судя по Вашим каментам милейший, Вы ярый Спартаконенавистник. Иногда свою правоту надо доказывать фактами, а не использовать писульки из "Желтой прессы", от количества строк в ваших постах глупости правдой никогда не станут.
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 00:27
не хочет возобновлять тренерскую карьеру???
В Спартаке выехал на багаже Бескова, помощи Старостина.
А когда их не стало, то дела пошли хуже некуда.
С каждым сезоном команда хирела, но, за счёт помощи судей, держалась на плаву.
Проворачивал криминальные схемы с трансферами и откатами.
Пришлось уйти не солоно хлебавши.
Пытался вернуться, но понял, что не потянет.
Нет тренерского таланта работать до упора.
Палыч вернулся и работает, потому что СПОСОБЕН, а Романцев совсем никуда уже не годится.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 00:22
И что вы все знаете о Братве? Вы поколение 2000х.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 00:21
cska.78:
Сейчас со стаканом в руке не потренеруешь, как в бандитские бромонтановые :) А как тренер при конкуренции Романцев себя показал в Динамо и Сатурне!
Романцева "ушел" жирный червяк. В Динамо и Сатурне он не работал. Попридержи свою желчь, ненароком захлебнуться можно.
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
сегодня в 00:15
Какие умные слова. Что творит рюмка чая
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:13
Согласен с рассказом Романцева
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:03
- Ребятами надо заниматься каждый день.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- А как же рыбалка????? Осенью у рыбы самый жор!!!........и у меня жор!!!!!
cska.78
cska.78
вчера в 23:53
Сейчас со стаканом в руке не потренеруешь, как в бандитские бромонтановые :) А как тренер при конкуренции Романцев себя показал в Динамо и Сатурне!
Alladins
Alladins
вчера в 23:31
Из запоя еще не вышел.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:31
Зенит каждый год тренеров меняет ,и пятый состав не за горами
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 23:29
Пока на братву работал, получал кайф.
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