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Гвардиола ввёл новую систему штрафов в «Манчестер Сити»

сегодня, 02:32

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ввёл в команде новую систему штрафов для игроков. Как отмечает источник, таким способом Гвардиола хочет повысить уровень концентрации своих подопечных во время тренировочных занятий. 

По данным источника, 47-летний специалист запретил футболистам пользоваться мобильными телефонами во время тактических занятий и командных встреч на базе «Ман Сити». Однако, игрокам разрешено использовать их в раздевалке. Также теперь суммы всех штрафов зафиксированы и не зависят от размера окладов футболистов.

Напомним, вчера «Манчестер Сити» представил третью форму команды на текущий сезон.

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