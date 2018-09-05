Гвардиола ввёл новую систему штрафов в «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ввёл в команде новую систему штрафов для игроков. Как отмечает источник, таким способом Гвардиола хочет повысить уровень концентрации своих подопечных во время тренировочных занятий.

По данным источника, 47-летний специалист запретил футболистам пользоваться мобильными телефонами во время тактических занятий и командных встреч на базе «Ман Сити». Однако, игрокам разрешено использовать их в раздевалке. Также теперь суммы всех штрафов зафиксированы и не зависят от размера окладов футболистов.

Напомним, вчера «Манчестер Сити» представил третью форму команды на текущий сезон.