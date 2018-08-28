Этому клубу нужен новый герой! 5 тренеров на смену Моуриньо

вчера, 18:43

«Манчестер Юнайтед» проиграл два подряд матча в АПЛ и после трех туров идет на 13-м месте. Разве не логично, что на «Соккер.ру» обсуждаем людей, которые могут заменить Жозе?

То, что Моуриньо не вполне чувствует твердую землю под ногами, отмечали еще до старта чемпионата Англии. Во время предсезонной подготовки Жозе много жаловался, расходился во мнениях с Вудвордом, снова жаловался и обещал «пытаться и бороться». Сейчас складывается ощущение, что португалец обижен на руководство «Манчестер Юнайтед» и демонстративно выпячивает проблемы команды. Не купили центрального защитника? Поглядите, Андер Эррера теперь играет в центре обороны. Даже Алексис Санчес грустит по этому поводу и не выходит на поле с первых минут. А еще против «Тоттенхэма» Моуриньо заставил свою команду действовать в совершенно несвойственной манере, и манкунианцы в конструктивной игре смотрелись симпатично, но ошибки в обороне похоронили смелое начинание.

И как вы думаете, в полном ли психологическом порядке тренер, который после разгромного поражения, в то время как его футболисты извиняются перед болельщиками, использует счет 0:3, чтобы напомнить, что у него три титула в АПЛ ? Больше, чем у 19 других тренеров, ныне работающих в Премьер-Лиге. Конечно, вы можете восхищенно цокать языком и повторять мантру об Особенном Жозе, который даже после разгрома не теряет присутствия духа и ведет нестандартный диалог с журналистами, но, если честно, это уже похоже на фарс. Так или иначе, на сегодняшний день критически настроенное мышление не может не порождать вопросов о том, может ли Моуриньо привести «Манчестер Юнайтед» к успехам? И хочет ли он в принципе продолжать работу на «Олд Траффорд»? Если неудачная серия продолжится, Жозе уйдет, а имена возможных сменщиков известны уже сейчас.

Массимилиано Аллегри (Италия)

Статус: тренер «Ювентуса»

Все дороги ведут в АПЛ , и Макс Аллегри рано или поздно попробует свои силы на Туманном Альбионе, как это сделали многие его соотечественники – от Раньери до Конте, от Анчелотти до Сарри. Но сейчас Аллегри – тренер «Ювентуса», и если мы говорим об отставке Моуриньо и поисках ему замены в разгар сезона, то невозможно представить переход Массимилиано из одного великого клуба в другой. Если рассуждать гипотетически, то тренер, который не привязывает себя к какой-то одной тактике, подошел бы «Манчестер Юнайтед», итальянец выжимает максимум эффективности, делая выбор в пользу наиболее подходящей тактики и стиля игры в текущий момент – то, чего как раз не хватает Моуриньо с его «одеревеневшим» подходом. Но у Аллегри сейчас интересная задача в «Юве», он хочет дотянуться-таки до победы в Лиге чемпионов, для этого «Старая Синьора» подвезла Криштиану Роналду. То есть этот вариант не будет доступным, как минимум, до следующего лета.

Маурисио Почеттино (Аргентина)

Статус: тренер «Тоттенхэма»

Даже если допустить, что «Манчестер Юнайтед» договорится с Даниэлем Леви о выкупе контракта Почеттино, остается вопрос: зачем самому Маурисио идти в другой клуб АПЛ , который сейчас на одном уровне с его «Тоттенхэмом»? А с учетом результата последнего очного матча даже ниже. Летом Почеттино хотел видеть в Мадриде Флорентино Перес, но даже всемогущий президент «Реала» встретил на своем пути непреодолимые препятствия, что уж говорить о «Манчестер Юнайтед», да еще и после старта чемпионата. В Англии аргентинский наставник «шпор» сейчас котируется очень высоко, в Манчестере наверняка найдутся сторонники его приглашения в случае отставки Моуриньо, но эта опция тоже пока закрыта.

Райан Гиггз (Уэльс)

Статус: тренер сборной Уэльса

Мойес, ван Гал, Моуриньо – после ухода сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» приглашает тренеров со стороны и никак не попадет в яблочко. Ставка на легендарного в недавнем прошлом футболиста Гиггза станет мостиком к победному прошлому, но, как и всегда в таких случаях, возникает вопрос о готовности молодого тренера принять такой проект. Все-таки опыт Райана на тренерской скамье пока невелик. Но если «красные дьяволы» все же решат доверить команду Гиггзу, думаю, сумеют договориться с Федерацией футбола Уэльса о контракте молодого наставника. Было бы желание, как говорится.

Антонио Конте (Италия)

Статус: без работы

Тренер, выигрывавший чемпионаты Италии и Англии, причем с «Челси» победил сходу, без подготовки, чем впечатлил всех на Туманном Альбионе. Конте, как минимум, сможет встряхнуть команду и найти для футболистов лютую мотивацию здесь и сейчас. Антонио похож на Моуриньо десятилетие назад, он влюбляет в себя футболистов и болельщиков, начинает дерзко и резко, но постепенно начинает утомлять. Сотрудничество с Конте – хорошая возможность навести в хозяйстве порядок и придать команде хороший импульс, а к моменту, когда итальянец перестанет приносить пользу, можно разработать новую стратегию. Ну, или не допустить ошибок предшественников в отношениях с самим Конте. Тренер-то он сильный, кто с этим поспорит?

Зинедин Зидан (Франция)

Статус: без работы