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Этому клубу нужен новый герой! 5 тренеров на смену Моуриньо

вчера, 18:43

«Манчестер Юнайтед» проиграл два подряд матча в АПЛ и после трех туров идет на 13-м месте. Разве не логично, что на «Соккер.ру» обсуждаем людей, которые могут заменить Жозе?

То, что Моуриньо не вполне чувствует твердую землю под ногами, отмечали еще до старта чемпионата Англии. Во время предсезонной подготовки Жозе много жаловался, расходился во мнениях с Вудвордом, снова жаловался и обещал «пытаться и бороться». Сейчас складывается ощущение, что португалец обижен на руководство «Манчестер Юнайтед» и демонстративно выпячивает проблемы команды. Не купили центрального защитника? Поглядите, Андер Эррера теперь играет в центре обороны. Даже Алексис Санчес грустит по этому поводу и не выходит на поле с первых минут. А еще против «Тоттенхэма» Моуриньо заставил свою команду действовать в совершенно несвойственной манере, и манкунианцы в конструктивной игре смотрелись симпатично, но ошибки в обороне похоронили смелое начинание. 

И как вы думаете, в полном ли психологическом порядке тренер, который после разгромного поражения, в то время как его футболисты извиняются перед болельщиками, использует счет 0:3, чтобы напомнить, что у него три титула в АПЛ? Больше, чем у 19 других тренеров, ныне работающих в Премьер-Лиге. Конечно, вы можете восхищенно цокать языком и повторять мантру об Особенном Жозе, который даже после разгрома не теряет присутствия духа и ведет нестандартный диалог с журналистами, но, если честно, это уже похоже на фарс. Так или иначе, на сегодняшний день критически настроенное мышление не может не порождать вопросов о том, может ли Моуриньо привести «Манчестер Юнайтед» к успехам? И хочет ли он в принципе продолжать работу на «Олд Траффорд»? Если неудачная серия продолжится, Жозе уйдет, а имена возможных сменщиков известны уже сейчас. 

Массимилиано Аллегри (Италия)
Статус: тренер «Ювентуса»

Все дороги ведут в АПЛ, и Макс Аллегри рано или поздно попробует свои силы на Туманном Альбионе, как это сделали многие его соотечественники – от Раньери до Конте, от Анчелотти до Сарри. Но сейчас Аллегри – тренер «Ювентуса», и если мы говорим об отставке Моуриньо и поисках ему замены в разгар сезона, то невозможно представить переход Массимилиано из одного великого клуба в другой. Если рассуждать гипотетически, то тренер, который не привязывает себя к какой-то одной тактике, подошел бы «Манчестер Юнайтед», итальянец выжимает максимум эффективности, делая выбор в пользу наиболее подходящей тактики и стиля игры в текущий момент – то, чего как раз не хватает Моуриньо с его «одеревеневшим» подходом. Но у Аллегри сейчас интересная задача в «Юве», он хочет дотянуться-таки до победы в Лиге чемпионов, для этого «Старая Синьора» подвезла Криштиану Роналду. То есть этот вариант не будет доступным, как минимум, до следующего лета.

Маурисио Почеттино (Аргентина)
Статус: тренер «Тоттенхэма»

Даже если допустить, что «Манчестер Юнайтед» договорится с Даниэлем Леви о выкупе контракта Почеттино, остается вопрос: зачем самому Маурисио идти в другой клуб АПЛ, который сейчас на одном уровне с его «Тоттенхэмом»? А с учетом результата последнего очного матча даже ниже. Летом Почеттино хотел видеть в Мадриде Флорентино Перес, но даже всемогущий президент «Реала» встретил на своем пути непреодолимые препятствия, что уж говорить о «Манчестер Юнайтед», да еще и после старта чемпионата. В Англии аргентинский наставник «шпор» сейчас котируется очень высоко, в Манчестере наверняка найдутся сторонники его приглашения в случае отставки Моуриньо, но эта опция тоже пока закрыта.

Райан Гиггз (Уэльс)
Статус: тренер сборной Уэльса

Мойес, ван Гал, Моуриньо – после ухода сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» приглашает тренеров со стороны и никак не попадет в яблочко. Ставка на легендарного в недавнем прошлом футболиста Гиггза станет мостиком к победному прошлому, но, как и всегда в таких случаях, возникает вопрос о готовности молодого тренера принять такой проект. Все-таки опыт Райана на тренерской скамье пока невелик. Но если «красные дьяволы» все же решат доверить команду Гиггзу, думаю, сумеют договориться с Федерацией футбола Уэльса о контракте молодого наставника. Было бы желание, как говорится. 

Антонио Конте (Италия)
Статус: без работы

Тренер, выигрывавший чемпионаты Италии и Англии, причем с «Челси» победил сходу, без подготовки, чем впечатлил всех на Туманном Альбионе. Конте, как минимум, сможет встряхнуть команду и найти для футболистов лютую мотивацию здесь и сейчас. Антонио похож на Моуриньо десятилетие назад, он влюбляет в себя футболистов и болельщиков, начинает дерзко и резко, но постепенно начинает утомлять. Сотрудничество с Конте – хорошая возможность навести в хозяйстве порядок и придать команде хороший импульс, а к моменту, когда итальянец перестанет приносить пользу, можно разработать новую стратегию. Ну, или не допустить ошибок предшественников в отношениях с самим Конте. Тренер-то он сильный, кто с этим поспорит?

Зинедин Зидан (Франция)
Статус: без работы

Зидан ушел из «Реала» после трех подряд побед в Лиге чемпионов, и сейчас этот всесторонне титулованный человек сидит без работы. Естественно, к нему будут проявлять интерес большие клубы, у которых намечаются проблемы на тренерском мостике. Только вот есть мнение, что Зизу настолько адекватно себя оценивает, что согласится не на любую авантюру, а если посчитает, что не в состоянии сделать из «Манчестер Юнайтед» конфетку, то просто откажется от предложения, каким бы заманчивым оно ни казалось. Интересно было бы посмотреть на Зидана в АПЛ, но убедить его будет нелегко, как кажется.

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Robinson
Robinson
сегодня в 17:26
Венгер свободен.
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 14:49
На мой взгляд, Аллегри идеальный вариант. Гиггз пусть опыта набирается, остальные шлак
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:49
к сожалению или к счастью (это с какой стороны посмотреть), ДЕЛО СОВСЕМ НЕ В ФИГУРЕ ТРЕНЕРА. Главное - состав игроков. Может и ошибусь, но в АПЛ нет или почти нет команд, состав которых подбирался четырьмя разными тренерами в течение 5 сезонов. Простых решений не существует и команда строится в течение минимум 3-х лет. ЛВГ начал, но ему не дали завершить начатое. Моуриньо пришлось начинать с конюшней предшественников. Поэтому сейчас команда представляет собой мозаичное панно из высокооплачиваемых слабо мотивированных легионеров, каждый из которых обременен собственным величием, но не спаянный монолитный коллектив. Громкие приобретения не привели к усилению состава, а лишь усугубили существующую тенденцию. Надо подобрать ребят попроще и они точно, пусть не сразу, будут веселее смотреться! Короче, запижонились! Проще говоря, продать половину к Евдокии Матвеевне и точка!
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 11:40
Сампаоли,не?
kachan63
kachan63
сегодня в 10:43
От любви до ненависти, как известно, один шаг, а у Моура два "шага", т.е. сезона. На третий сезон его выгоняют. До зимнего ТО он доработает точно, и потом, сам он не уйдёт, т.к. надо сорвать с хозяев М.Ю. неустойку по контракту. Ну и плюнуть на всё, взять отпуск на годик и вернуться в Италию, где Моуринью до сих пор ждут в "Интере". И это будет правильно!
Теймур Ханов
Теймур Ханов
сегодня в 10:01
Зидан-главный тренер будущих чемпионов Европы и Мира=Сборной Голландии !
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 09:59
Аллегри и Зидан однозначно подошли бы, умеют добиваться результата с тем, что есть
DXTK
DXTK
сегодня в 09:46
Владимиpъ Григорянъ:
За 7-10 туров он должен был каким-то магическим образом за кратчайшие сроки установить отношения с футболистами и поставить игру? Тот Ньюкасл был жалким и немощным, он вернул их в элиту и сейчас работает с теми футболистами, которых мог позволить себе клуб.
Недавно Бенитес тоже говорил о деньгах и трансферах, чтобы добиться большего. Пускай Рафа в этом сезоне выведет их в еврокубки, скажем займет 7 место в АПЛ, как сделал Шон Дайч с Бернли в прошлом сезоне, у которого самый малый бюджет.


в истории Ньюкасла есть только один тренер Кевин Киган, который их поднял из низшего дивизиона сделал очень крутым клубом в 90-х. Он и твой МС вернул в АПЛ сумев сохранить тут. и вывел в кубок Уефа первый еврокубок за 24 года для них.

PS Бенитес точно не нужен МЮ, в первую очередь за свою связь с Ливерпулем.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 07:38
Дайте Валере поработать!
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 03:05
parallels:
есть такой пример в рпл. зенит где-то барахтался, дома слили томи, после чего убрали спаллетти, назначили боаша в конце марта, когда окно закрыто - и он выдал 8 побед подряд с незнакомым ему составом.
Вот это ты сравнил. Зенит - монстр по меркам РФПЛ. Про конкурентов в финансовом плане - я вообще молчу. По составу тем более. Хоть Гаджиева назначай. Лига к тому же слабенькая. Про АПЛ ты уже и так всё знаешь. Тот Ньюкасл переживал спад, и в игровом, и в психологическом плане. Далее только очищение в пердив. Нынешний Ньюкасл при Бенитесе уже более менее стабильно выдает хорошие и удовлетворительные результаты, учитывая финансовые возможности клуба и класс игроков.
parallels
parallels
сегодня в 01:34
Владимиpъ Григорянъ:
За 7-10 туров он должен был каким-то магическим образом за кратчайшие сроки установить отношения с футболистами и поставить игру? Тот Ньюкасл был жалким и немощным, он вернул их в элиту и сейчас работает с теми футболистами, которых мог позволить себе клуб.
есть такой пример в рпл. зенит где-то барахтался, дома слили томи, после чего убрали спаллетти, назначили боаша в конце марта, когда окно закрыто - и он выдал 8 побед подряд с незнакомым ему составом.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 23:24
DXTK:
Пожелать МЮ экс тренера Ливерпуля, это значит хотеть что бы они скатились еще ниже. Не забудь Рафик не нашел общего языка с игроками Реала и был уволен. Реал большой клуб, как и МЮ и такие "топ" тренеры только для середняков годятся. Именно при нем Ньюкасл вылетел из АПЛ, когда его по потчи за 7-10 туров до конца сезона назначили на место Макларена. ))))
За 7-10 туров он должен был каким-то магическим образом за кратчайшие сроки установить отношения с футболистами и поставить игру? Тот Ньюкасл был жалким и немощным, он вернул их в элиту и сейчас работает с теми футболистами, которых мог позволить себе клуб.
DXTK
DXTK
вчера в 21:21
Владимиpъ Григорянъ:
Пусть попробуют Хазенхюттля или Бенитеса подписать. Бенитес как раз подойдет. Не стоит забывать, что он топ-тренер. Он поднял Валенсию, сделал их дважды чемпионом и взял ЛЕ. С Ливерпулем взял ЛЧ, Суперкубок УЕФА, КА, КЛ. C Наполи и Интером по 2 трофея соответственно. С Челси ЛЕ взял. Когда Ньюкасл пробивал дно в АПЛ и вылетел, он возглавил и вернул их в АПЛ. По сей день работает в Ньюкасле и не жалуется как португальский физрук. Послужной список богаче будет чем у Жозе.
Пожелать МЮ экс тренера Ливерпуля, это значит хотеть что бы они скатились еще ниже. Не забудь Рафик не нашел общего языка с игроками Реала и был уволен. Реал большой клуб, как и МЮ и такие "топ" тренеры только для середняков годятся. Именно при нем Ньюкасл вылетел из АПЛ, когда его по потчи за 7-10 туров до конца сезона назначили на место Макларена. ))))
DXTK
DXTK
вчера в 21:06
В марте я писал статью, где были перечислены многие выше названые кандидатуры.

Результат - это всегда трофей
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040368/mourino-zhoze-manchester-yunayted

Вы говорите о тренерах они то сделали выиграли это.

Луи Ван Гал выстроил новый Аякс с которым выигрывал ЛЧ, два раза игра в финале с ними, Тренировал Барсу выигрывал Ла Лигу, побеждал в голандии с АЗ, который выиграл свой второй трофей с 81 года, тренировал Баварию доходил до финала ЛЧ, со сборной голандией выдавал максимум занимая 3 место на ЧМ 14, после оранжевые больше никуда не пробилась. А что он сделал в МЮ ну по мимо КА? по сути ничего.

Так почему Конте Алеггри Зидан не выдадут что-то на подобе голландца, а Почеттино или Гиггз, не облажаются как Мойес?

В игре с Тоттенхэмом - Мю играл в атакующий футбол создавал моменты, это вы должны у игроков спрашивать, которые не реализовали свои момент, а не Моуриньо в их промахах виноват. В современном футболе, как и в семье - Тренер голова, а шея это игроки, куда они повернуто туда команда и поедет.

pS мое мнение Моуриньо будет работать дальше...............
Jerry-G
Jerry-G
вчера в 21:05
Делите шкуру неубитого медведя) Шестой вариант-Жозе остаётся, Жозе в отставку пока не собирается)
борька
борька
вчера в 20:49
Наш Слуцкий подошел бы все готовое,только рихтовку сделать!
DVL
DVL
вчера в 20:38
Может Лева попробовать выманить после провального ЧМ? Моуру надо в серию А, для его стиля самый раз, в Милан например
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 20:37
Гари Невилла пусть берут
Yuri Krugov
Yuri Krugov
вчера в 20:34
Аллегри в МЮ Зидан вместо него
Slava kolbase
Slava kolbase
вчера в 20:10
Да с Зиданом было бы интересно- но он не пойдет. Я думаю он сборную хочет тренеровать
castromen
castromen
вчера в 20:10
Оптимально,конечно Зидан,но автор прав.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:05
Они попробуют Зидана взять, в итоге, Венгера возьмут ахах
индус
индус
вчера в 19:48
САФа клонировать надо.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 19:33
Пусть попробуют Хазенхюттля или Бенитеса подписать. Бенитес как раз подойдет. Не стоит забывать, что он топ-тренер. Он поднял Валенсию, сделал их дважды чемпионом и взял ЛЕ. С Ливерпулем взял ЛЧ, Суперкубок УЕФА, КА, КЛ. C Наполи и Интером по 2 трофея соответственно. С Челси ЛЕ взял. Когда Ньюкасл пробивал дно в АПЛ и вылетел, он возглавил и вернул их в АПЛ. По сей день работает в Ньюкасле и не жалуется как португальский физрук. Послужной список богаче будет чем у Жозе.
Viduka
Viduka
вчера в 19:06
Лоран Блан?
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