Вандерсон: «Непосредственно к игре против Смолова мы не готовились»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ .

Непосредственно к игре против Смолова мы не готовились. Да, он наш бывший одноклубник, мы все знаем, насколько он сильный нападающий. Но в «Локомотиве» все игроки высокого класса. Поэтому мы подготавливали себя к противостоянию с командой в целом, не выделяя кого-то персонально.

Игра, как и предполагалась, получилась тяжёлой. В начале мы вроде бы завладели инициативой, но легче от этого не стало. Когда мы пропустили с пенальти, у меня голова будто взорвалась. Я понимал, что по игре мы не заслуживали этого гола. Хорошо, что мы быстро отыгрались, а когда Шапи забил победный мяч, мы все на скамейке и на поле были переполнены эмоциями. Было очень круто!