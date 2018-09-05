  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Белоус: «Смолова не зря не вызвали в сборную»

сегодня, 00:51

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал отсутствие нападающего Федора Смолова в заявке сборной России на матчи с Турцией и Чехией.

Смолов только набирает игровую форму. Тренер национальной команды не зря не вызвал Федора на сбор. Ему дают возможность освоиться и сыграться с партнерами в новом клубе. Уверен, он наберёт кондиции, но для этого ему должно быть комфортно. Не стоит забывать, что у него был негативный опыт в московском «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: «Покупка Маркизио точно еще больше усилит „Зенит“»
Сегодня, 00:22 12
Газзаев: «Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной»
Сегодня, 00:11 2
Романцев: «Дзюба - противоречивый парень, но талантливый»
Вчера, 22:59 9
Романцев: «У „Спартака“ самый сильный состав в России»
Вчера, 22:26 25
Червиченко: «Баста мог бы сделать шаг назад и уступить родной команде»
Вчера, 22:07 15
Джикия: «Понимаю желание Промеса попробовать себя в другом чемпионате»
Вчера, 21:51 7
Обсудить
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:51
Да всё нормально......
Ведь Заболотный и Полоз сильней Смолова и Чалова.....)))
Опять Саламыч пыль в глаза врагам пускает....)))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:33
Рекламе меньше времени бы уделял
Mangur
Mangur
сегодня в 01:23
Месть Фёдору. Не курит кальян как Аршавин,зато детям помогает. Не иначе "Спартак и Зенит" тут порылись,отцепив Смолова.
KaZёL
KaZёL
сегодня в 01:19
Зато Витинье еще какой!прям голеадор в седле.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 01:14
"Федя-паненка" всей стране задолжал.
Пусть лучше в сборной играют те, которым не нужна "тонкая настройка".
А Фёдор лет через пять соизволит набрать необходимую форму и его как раз подпишет ФК Чертаново.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:02
Смолов больше полугода никакой!!!
Только слепой этого не заметит. А что будет дальше - это время покажет!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100