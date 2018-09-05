Белоус: «Смолова не зря не вызвали в сборную»

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал отсутствие нападающего Федора Смолова в заявке сборной России на матчи с Турцией и Чехией.

Смолов только набирает игровую форму. Тренер национальной команды не зря не вызвал Федора на сбор. Ему дают возможность освоиться и сыграться с партнерами в новом клубе. Уверен, он наберёт кондиции, но для этого ему должно быть комфортно. Не стоит забывать, что у него был негативный опыт в московском «Динамо».