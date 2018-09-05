Белоус: «Смолова не зря не вызвали в сборную»

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал отсутствие нападающего Федора Смолова в заявке сборной России на матчи с Турцией и Чехией.
Смолов только набирает игровую форму. Тренер национальной команды не зря не вызвал Федора на сбор. Ему дают возможность освоиться и сыграться с партнерами в новом клубе. Уверен, он наберёт кондиции, но для этого ему должно быть комфортно. Не стоит забывать, что у него был негативный опыт в московском «Динамо».
Ведь Заболотный и Полоз сильней Смолова и Чалова.....)))
Опять Саламыч пыль в глаза врагам пускает....)))
Ведь Заболотный и Полоз сильней Смолова и Чалова.....)))
Опять Саламыч пыль в глаза врагам пускает....)))
Пусть лучше в сборной играют те, которым не нужна "тонкая настройка".
А Фёдор лет через пять соизволит набрать необходимую форму и его как раз подпишет ФК Чертаново.
Пусть лучше в сборной играют те, которым не нужна "тонкая настройка".
А Фёдор лет через пять соизволит набрать необходимую форму и его как раз подпишет ФК Чертаново.
Только слепой этого не заметит. А что будет дальше - это время покажет!!!
Только слепой этого не заметит. А что будет дальше - это время покажет!!!