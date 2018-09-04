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Романцев: «У „Спартака“ самый сильный состав в России»

сегодня, 22:26

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев порассуждал о том, заиграл бы Квинси Промес в его команде из 90-х, а также сравнил силу составов команд РПЛ.

Думаю, Промес в «Спартаке» 90-х заиграл бы. Они однотипные с Цымбаларем. Илья просто более хитрый: на пятачке обвести, обыграть, очень нежадный. И Промес, по-моему, не жадничает. Иногда не отдает не потому, что не хочет, просто не видит. Когда обыгрываешь двух-трех на скорости, больше внимания на мяч, редко все поле видишь.

Семак говорит, что «Зениту» не хватает игроков? Я согласен с Сережей — по подбору игроков они даже в России не самые сильные. Кто самый сильный? Наверное, «Спартак». Семин может что угодно с «Локомотивом» сделать, как в прошлом году.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:52
Споры могут идти по поводу чей состав составистей - Локо или Зенит......
Спартак же составом не первый.....очень не первый...
А с уходом Промеса походу даже и не второй.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:51
ВЦСПС 2:
9 ти кратный чемпион России, единственный из наших тренеров, знает о чем говорит.
Любите же вы бандитские 90-е вспоминать) Там Романцев просто безальтернативно 9тикратным был, как и лучших игроков тупо безальтернативно тащили в "Спартак". Еще и бромантаном пичкали для уверенности)))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:51
сильнее то он может и сильнее только толку от него без Егорова никакого)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 22:46
Ахахахаха! Романцев: «У „Спартака“ самый сильный состав в России»

Расскажите уже Романцеву что Промес сбежал из тарасовки!
Sully
Sully
сегодня в 22:45
романцев из запоя так и не выходил... печально.
кони-рулят
кони-рулят
сегодня в 22:45
мясные, скиньтесь алкашу на лечение, а то он долго не протянет)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:43
Спорный вопрос,и ДА и НЕТ. Но по духу в ЛЧ и в ЛЕ ЦСКА сильнее,это факт.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 22:36
9 ти кратный чемпион России, единственный из наших тренеров, знает о чем говорит.
LOpp
LOpp
сегодня в 22:31
По трансферной стоимости, у Зенита, Локо и цска состав сильнее.
iNels
iNels
сегодня в 22:30
ну на мой взгляд, по подбору самый сильный локо. вопрос лишь в том, сможет ли палыч вернуть этих игроков на пик формы
sir-5
sir-5
сегодня в 22:29
И так из года в год они этим соперничают с "Зенитом".Но не более того.Не понимаю,что не поделили представители этих двух клубов,кормящиеся из пока ещё единого,кажущегося бездонным, "нефтегазового комплекса"? Ревность???
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 22:28
У СПАРТАКА САМЫЙ СИНИЙ АЛКАШ В ТАРАСОВКЕ!
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