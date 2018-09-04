Романцев: «У „Спартака“ самый сильный состав в России»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев порассуждал о том, заиграл бы Квинси Промес в его команде из 90-х, а также сравнил силу составов команд РПЛ .

Думаю, Промес в «Спартаке» 90-х заиграл бы. Они однотипные с Цымбаларем. Илья просто более хитрый: на пятачке обвести, обыграть, очень нежадный. И Промес, по-моему, не жадничает. Иногда не отдает не потому, что не хочет, просто не видит. Когда обыгрываешь двух-трех на скорости, больше внимания на мяч, редко все поле видишь.

Семак говорит, что «Зениту» не хватает игроков? Я согласен с Сережей — по подбору игроков они даже в России не самые сильные. Кто самый сильный? Наверное, «Спартак». Семин может что угодно с «Локомотивом» сделать, как в прошлом году.