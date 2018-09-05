Каррера: «Покупка Маркизио точно еще больше усилит „Зенит“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Клаудио Маркизио. По мнению Карреры, итальянец может стать самым сильным игроком РПЛ .

Покупка Маркизио точно еще больше усилит “Зенит". Такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

Клаудио может стать сильнейшим футболистом лиги. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-Лиге.