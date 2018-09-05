Каррера: «Покупка Маркизио точно еще больше усилит „Зенит“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Клаудио Маркизио. По мнению Карреры, итальянец может стать самым сильным игроком РПЛ.
Покупка Маркизио точно еще больше усилит “Зенит". Такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.
Клаудио может стать сильнейшим футболистом лиги. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-Лиге.
С 32-летним футболистом подписан контракт сроком на 2 года.
Даже жалко заслуженного футболиста. Стыд на всю жизнь.
За что ему такое испытание перед пенсией?
Даже жалко заслуженного футболиста. Стыд на всю жизнь.
За что ему такое испытание перед пенсией?
Мало что изменилось.
Мало что изменилось.
Дела идут у нас ништяк .
Ни одного печального сюрприза .
За исключением пустяка .
Так ерунда , пустое дело .
Но Дзюбиньо , после Тулы офигело .
А в остальном , прекрасная Маркизио .
Все хорошо , все хорошо .......
:-):-):-):-O:-):-O:-)Х
Дела идут у нас ништяк .
Ни одного печального сюрприза .
За исключением пустяка .
Так ерунда , пустое дело .
Но Дзюбиньо , после Тулы офигело .
А в остальном , прекрасная Маркизио .
Все хорошо , все хорошо .......
:-):-):-):-O:-):-O:-)Х