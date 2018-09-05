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Каррера: «Покупка Маркизио точно еще больше усилит „Зенит“»

сегодня, 00:22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Клаудио Маркизио. По мнению Карреры, итальянец может стать самым сильным игроком РПЛ.

Покупка Маркизио точно еще больше усилит “Зенит". Такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

Клаудио может стать сильнейшим футболистом лиги. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в Премьер-Лиге.

 С 32-летним футболистом подписан контракт сроком на 2 года.

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:48
Скоро игрок "вечно первого" Ювентуса узнает, что такое 5-е место.
Даже жалко заслуженного футболиста. Стыд на всю жизнь.
За что ему такое испытание перед пенсией?
Крейсер
Крейсер
сегодня в 00:45
Теперь придётся драть Зенит вместе с Маркизио.
Мало что изменилось.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 00:39
Каррера красавчик, поглумился над немытыми. А к болелам вопрос. Кудыж теперь девать балласт в виде Дзюбки, Кокошки и иже с ними?
Sergus
Sergus
сегодня в 00:37
Пупсики скоро нас педрошкой пугать начнут, все-таки огромные народные деньги за него отвалили.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:35
Это же не промеска какая-то.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:35
Все хорошо , прекрасная Маркизио .
Дела идут у нас ништяк .
Ни одного печального сюрприза .
За исключением пустяка .
Так ерунда , пустое дело .
Но Дзюбиньо , после Тулы офигело .
А в остальном , прекрасная Маркизио .
Все хорошо , все хорошо .......
:-):-):-):-O:-):-O:-)Х
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:33
"Покупка Маркизио" Его точно купили? Или СА перешел? Или чего то не знаем?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:31
Будет регулярно пупсикам отвешивать.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:27
Да,полузащита хороша у Зенита ,но у нас есть Фернандо и Зобнин
Abverin
Abverin
сегодня в 00:26
Даже физрук забоялся.
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