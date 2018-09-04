Романцев: «Дзюба - противоречивый парень, но талантливый»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

Я как-то поговорил с Дзюбой. Приехал тогда к Валерию Карпину на тренировку. И мне показалось, что Артем, с его-то данными, тренировался без желания. Сказал ему: «Давай-ка поговорим». Побеседовали минут 5-10. Видимо, я нашел какие-то слова. Следующую тренировку он провел на голову сильнее. Артем противоречивый парень, но талантливый. А таланты всегда со сложностями. Возможно, ему нужно найти своего тренера, который бы его понял, прочувствовал. Хотя не все тренеры готовы быть «папками».