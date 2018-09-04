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Романцев: «Дзюба - противоречивый парень, но талантливый»

вчера, 22:59

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

Я как-то поговорил с Дзюбой. Приехал тогда к Валерию Карпину на тренировку. И мне показалось, что Артем, с его-то данными, тренировался без желания. Сказал ему: «Давай-ка поговорим». Побеседовали минут 5-10. Видимо, я нашел какие-то слова. Следующую тренировку он провел на голову сильнее. Артем противоречивый парень, но талантливый. А таланты всегда со сложностями. Возможно, ему нужно найти своего тренера, который бы его понял, прочувствовал. Хотя не все тренеры готовы быть «папками».

Напомним, что Дзюба недавно был назначен капитаном сборной России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:47
"Я как-то поговорил с Дзюбой. Побеседовали минут 5-10."......
И вскоре он перешёл в Зенит.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 00:43
Артемка теперь сбитый летчик, В зените теперь Клавка на первых ролях.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:16
Не надо никого Артему искать!!! В Зените забивал, в Ростове забивал, в Арсенале забивал!!!
Если Манчини заблудился в игроках, то это не вина Артема!!!
alex074
alex074
сегодня в 00:10
Талантом там и не пахнет, все талантливые играют в топ-клубах европейских чемпионатов. А Артёмка просто клоун и заурядный долговязый игрочишка, на которого навешивает вся команда. Если его лишить мяча, то он вообще из себя ничего не представляет.
ndedov
ndedov
вчера в 23:54
Ну талант есть как и дурость
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:22
Жаль Спартак этого не заметил .
Казанский
Казанский
вчера в 23:18
Артемка первый парень на селе,если только у него одного гармонь)))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:10
ему нужен не папка ,а крестный отец для покровительства его грязных делишек
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