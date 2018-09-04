Романцев: «Дзюба - противоречивый парень, но талантливый»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
Я как-то поговорил с Дзюбой. Приехал тогда к Валерию Карпину на тренировку. И мне показалось, что Артем, с его-то данными, тренировался без желания. Сказал ему: «Давай-ка поговорим». Побеседовали минут 5-10. Видимо, я нашел какие-то слова. Следующую тренировку он провел на голову сильнее. Артем противоречивый парень, но талантливый. А таланты всегда со сложностями. Возможно, ему нужно найти своего тренера, который бы его понял, прочувствовал. Хотя не все тренеры готовы быть «папками».
Напомним, что Дзюба недавно был назначен капитаном сборной России.
И вскоре он перешёл в Зенит.
И вскоре он перешёл в Зенит.
Если Манчини заблудился в игроках, то это не вина Артема!!!
Если Манчини заблудился в игроках, то это не вина Артема!!!