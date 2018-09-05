Газзаев: «Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал тот факт, что защитники Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, а также полузащитник Александр Самедов завершили карьеру в национальной команде после домашнего чемпионата мира.

Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной и российского футбола в целом. И это полностью их право - выбирать, когда именно завершать выступления в национальной команде. Думаю, они приняли абсолютно правильное решение.

Но в сборной всегда должны быть опытные футболисты - так же, как и молодые. Результат всегда дает именно сплав опыта и молодости. Это показал и прошедший чемпионат мира. В любой высококлассной команде должна присутствовать аура авторитета. Такими фигурами были Игнашевич, Жирков, Самедов и Акинфеев. Подобные игроки в командных видах спорта очень важны.