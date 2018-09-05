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Газзаев: «Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной»

сегодня, 00:11

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал тот факт, что защитники Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, а также полузащитник Александр Самедов завершили карьеру в национальной команде после домашнего чемпионата мира.

Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной и российского футбола в целом. И это полностью их право - выбирать, когда именно завершать выступления в национальной команде. Думаю, они приняли абсолютно правильное решение.

Но в сборной всегда должны быть опытные футболисты - так же, как и молодые. Результат всегда дает именно сплав опыта и молодости. Это показал и прошедший чемпионат мира. В любой высококлассной команде должна присутствовать аура авторитета. Такими фигурами были Игнашевич, Жирков, Самедов и Акинфеев. Подобные игроки в командных видах спорта очень важны.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:40
"Но в сборной всегда должны быть опытные футболисты" Будете тренером сборной, так и сделаете, а у Черчесова и без ваших советов проблем хватает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:19
Третий лишний!!!
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