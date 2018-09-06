Болельщики «Рубина» признали Байрамяна лучшим игроком в июле-августе

Полузащитник Хорен Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в июле-августе. 23,7% болельщиков клуба проголосовали за 26-летнего хавбека.
Ненамного от него отстал Сердар Азмун (21,6%), на третьем месте - Дмитрий Полоз (19,4%).
Хорен Байрамян – лучший игрок «Рубина» в июле-августе!🔝— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 сентября 2018 г.
🥇 Хорен Байрамян – 23,7%
🥈 Сердар Азмун – 21,6%
🥉 Дмитрий Полоз – 19,4%
4️⃣ Иван Коновалов – 18%
5️⃣ Чико Флорес – 17,3%
Голосование проводилось при поддержке премиального спонсора клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/7PDmSH3Ls4
Напомним, что Байрамян перешел в стан казанского клуба в июне.