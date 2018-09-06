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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип КазахстанКазахстан 0:2 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 Матч завершен Логотип АрменияАрмения 2:1 Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 Идет второй тайм, 68’ Логотип ГерманияГермания 0:0 Логотип ФранцияФранция 2.43 3.68 3.01
21:45 69’ Логотип УэльсУэльс 4:1 Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 70’ Логотип СловенияСловения 1:2 Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 71’ Логотип НорвегияНорвегия 2:0 Логотип КипрКипр - - -
21:45 70’ Логотип ЛатвияЛатвия 0:0 Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 71’ Логотип ГибралтарГибралтар 0:2 Логотип МакедонияМакедония - - -
22:00 Идет второй тайм, 54’ Логотип ЧехияЧехия 1:1 Логотип УкраинаУкраина - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 69’ Логотип АвстрияАвстрия 2:0 Логотип ШвецияШвеция - - -
21:45 68’ Логотип ПортугалияПортугалия 1:1 Логотип ХорватияХорватия 2.6 3.13 3.01
21:45 66’ Логотип НидерландыНидерланды 1:1 Логотип ПеруПеру - - -
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Болельщики «Рубина» признали Байрамяна лучшим игроком в июле-августе

сегодня, 22:51

Полузащитник Хорен Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в июле-августе. 23,7% болельщиков клуба проголосовали за 26-летнего хавбека.

Ненамного от него отстал Сердар Азмун (21,6%), на третьем месте - Дмитрий Полоз (19,4%).

Напомним, что Байрамян перешел в стан казанского клуба в июне. 

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drug01
drug01
сегодня в 23:01
Да он был лучше всех
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