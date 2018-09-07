О'Нил: «Уэльс просто разбил нашу команду»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил прокомментировал разгромное поражение от Уэльса (1:4) в матче 1-го тура Лиги Наций.

Нас как следует разбили. Это было сложно. Да, пусть нам и не хватало ключевых игроков сегодня, но всё-таки нас разбили.

Мы вышли на поле с серьёзными намерениями, но соперник рано открыл счёт, а второй гол был голом мирового класса в исполнении футболиста мирового класса. Это был тяжёлый вечер.