О'Нил: «Уэльс просто разбил нашу команду»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил прокомментировал разгромное поражение от Уэльса (1:4) в матче 1-го тура Лиги Наций.
Нас как следует разбили. Это было сложно. Да, пусть нам и не хватало ключевых игроков сегодня, но всё-таки нас разбили.
Мы вышли на поле с серьёзными намерениями, но соперник рано открыл счёт, а второй гол был голом мирового класса в исполнении футболиста мирового класса. Это был тяжёлый вечер.
На мой взгляд, мы не в состоянии показывать выдающийся футбол без 5-6 игроков АПЛ. По возможности нам нужно всегда быть во всеоружии. Не могу вспомнить, когда последний раз у нас был идеальный состав, но я также не припомню, когда нас так уничтожали на поле.