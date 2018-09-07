  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 5’ Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 0:0 Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Пресс-секретарь: «У Малафеева был и есть действующий контракт с „Зенитом“»

сегодня, 17:31

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию о том, что с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым был продлен контракт на два года.

У заместителя спортивного директора Вячеслава Малафеева был и есть действующий контракт с клубом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Дивеев не готов выступать за лондонский „Арсенал“»
Сегодня, 17:10 2
Булыкин ставит на победу сборной России в матче с Турцией
Сегодня, 14:56 12
Мостовой: «Турция обыграет Россию в один мяч или будет ничья»
Сегодня, 13:55 9
Газзаев: «Результат в матчах Лиги Наций не так важен»
Сегодня, 13:15 19
Нисимура: «Переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере»
Сегодня, 12:47 31
Канчельскис: «Давайте не питать особенных иллюзий по поводу сборной»
Сегодня, 11:44 10
Обсудить
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:04
И в чём новость???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:56
Прочитал 4 раза......
Потом справа налево......
Смысл прочитанного остался неизведан....

Или в своё время Малафеев путём интриг и обманов силой захватил эту должность без действующего контракта ????

Или его заставляют работать ???....бесплатно...))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:44
hata:
Смысл новости в чём ?
В том что если про Зенит нечего писать, то написать хоть что-то, дабы напомнить всем что есть такой клуб...
ndedov
ndedov
сегодня в 17:42
Вокруг одни только сплетни, проверить никто не хочет ничего.
hata
hata
сегодня в 17:36
Смысл новости в чём ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100