Пресс-секретарь: «У Малафеева был и есть действующий контракт с „Зенитом“»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию о том, что с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым был продлен контракт на два года.
У заместителя спортивного директора Вячеслава Малафеева был и есть действующий контракт с клубом.
Потом справа налево......
Смысл прочитанного остался неизведан....
Или в своё время Малафеев путём интриг и обманов силой захватил эту должность без действующего контракта ????
Или его заставляют работать ???....бесплатно...))
Потом справа налево......
Смысл прочитанного остался неизведан....
Или в своё время Малафеев путём интриг и обманов силой захватил эту должность без действующего контракта ????
Или его заставляют работать ???....бесплатно...))