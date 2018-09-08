Галлиани подтвердил, что Берлускони хочет купить «Монцу»

Итальянский футбольный менеджер Адриано Галлиани подтвердил, что Сильвио Берлускони собирается приобрести клуб из Серии С «Монцу». Ранее оба руководителя возглавляли лидирующие позиции в «Милане».

За последние три дня я получил десятки звонков от игроков и агентов, которые заинтересованы в новом проекте.

Футбольная вселенная полыхает, когда речь заходит о возможном возвращении в спорт Сильвио Берлускони. Знаете, что мне вчера сказали? Что потенциальное возвращение Сильвио и Адриано дает итальянскому футболу такой же эффект, что и Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус».

Мы только недавно продали «Милан», но беседуя в прошлом году о разных вещах, у нас появилась идея купить другой клуб. Мы уже признали, что единственной командой которая бы не разрушила связь с «Миланом», является «Монца».