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03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
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Галлиани подтвердил, что Берлускони хочет купить «Монцу»

сегодня, 15:40

Итальянский футбольный менеджер Адриано Галлиани подтвердил, что Сильвио Берлускони собирается приобрести клуб из Серии С «Монцу». Ранее оба руководителя возглавляли лидирующие позиции в «Милане».

За последние три дня я получил десятки звонков от игроков и агентов, которые заинтересованы в новом проекте.

Футбольная вселенная полыхает, когда речь заходит о возможном возвращении в спорт Сильвио Берлускони. Знаете, что мне вчера сказали? Что потенциальное возвращение Сильвио и Адриано дает итальянскому футболу такой же эффект, что и Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус».

Мы только недавно продали «Милан», но беседуя в прошлом году о разных вещах, у нас появилась идея купить другой клуб. Мы уже признали, что единственной командой  которая бы не разрушила связь с «Миланом», является «Монца».

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