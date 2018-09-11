Обамеянг покинул расположение сборной Габона и возвращается в «Арсенал»

сегодня, 17:18

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг посвятит ближайшие дни «Арсеналу», поскольку уже покинул национальную команду Габона. Сборной форварда 11 сентября предстоит сыграть товарищеский матч с Замбией, но команда будет обходиться без своего ключевого футболиста. Также в «Саутгемптон» вернется Марио Лемина.

На днях габонцы провели отборочный матч Кубка Африканских Наций против Бурунди и сыграли со счетом 1:1. Обамеянг отличился забитым мячом.