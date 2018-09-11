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Обамеянг покинул расположение сборной Габона и возвращается в «Арсенал»

сегодня, 17:18

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг посвятит ближайшие дни «Арсеналу», поскольку уже покинул национальную команду Габона. Сборной форварда 11 сентября предстоит сыграть товарищеский матч с Замбией, но команда будет обходиться без своего ключевого футболиста. Также в «Саутгемптон» вернется Марио Лемина.

На днях габонцы провели отборочный матч Кубка Африканских Наций против Бурунди и сыграли со счетом 1:1. Обамеянг отличился забитым мячом.

15 сентября лондонский клуб сыграет с «Ньюкаслом» в 5-м туре АПЛ. В предыдущем туре «канониры» обыграли «Кардифф» со счетом 3:2.

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Alista
Alista
сегодня в 17:38
Очень важная новость.
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