Изобилие и дефицит. Основа и резервы сборной России

сегодня, 17:15

На сентябрьском сборе Черчесов не досчитался ряда сильных игроков, а в игре с Чехией не примут участия Дзюба и Кудряшов. «Соккер.ру» изучает кадровый потенциал сборной России.

С учетом повреждений Кудряшова и Дзюбы перед игрой с Чехией, тренерский штаб сборной России лишился уже 60-70% игроков стартового состава на чемпионате мира. Станислав Черчесов будет проверять ближайшие резервы, а мы заглянем и в отдаленные закрома, чтобы выявить позиции, которые не вызывают беспокойства и вряд ли начнут это делать в ближайшее время, и обозначить проблемные зоны, вызывающие тревогу уже сейчас. Разбираемся на лекале схемы 4-2-3-1, которая сейчас основная в сборной России.

Вратари

Укомплектованность позиции: 10 из 10

Нет причин переживать за пост №1. У нас есть опытнейший, но еще не старый по вратарским меркам Акинфеев, а игра с Турцией показала, что за его спиной сидит еще один спаситель по фамилии Лунев. Эти два голкипера сейчас явно выделяются, но мы помним и о недооцененном Беленове, о Крицюке и Шунине, есть Джанаев с Гильерме, могут доиграться до вызова в сборную Фролов и Максименко, ждем выздоровления Селихова. Качество, помноженное на количество, создает уверенность, что ворота сборной России не опустеют.

Правые защитники

Укомплектованность позиции: 9 из 10

Благодаря натурализации Марио Фернандеса эта позиция в сборной России представлена действительно топ-игроком. Проблему можно усмотреть в том, что разрыв в уровне мастерства между Фернандесом и «вторым номером» Смольником, а затем между самим Игорем и его конкурентами достаточно велик. Хотя, крепких игроков хватает: Петров, Уциев, Паршивлюк, Живоглядов, Караваев, Козлов. В «Спартаке» вот появился молодой правый защитник Рассказов, продолжит прогрессировать – попросится в сборную.

Центральные защитники

Укомплектованность позиции: 6 из 10

Во время разговоров о центральных защитниках с российским паспортом как-то повелось браться за голову и сожалеть, что так вышло. На самом деле, даже после окончательно ухода из футбола Игнашевича и братьев Березуцких у сборной России есть кандидаты на ответственную позицию, только им вечно что-то мешает собраться всем вместе. Джикия и Васин порвали крестообразные связки в этом году, сейчас Георгий вернулся в сборную, где отсутствует его одноклубник Кутепов, перенесший операцию по удалению паховой грыжи, зато в распоряжении Черчесова Семенов и Нойштедтер. А еще молодой Сорокин. Можно поискать и дальше, встретить Беляева с Гранатом, Чернова, может быть, даже Рыкова. Варианты есть, но ни один из них не выглядит лучше взращивания спартаковской пары Кутепов – Джикия. Это и беспокоит.

Левые защитники

Укомплектованность позиции: 6 из 10

Эх, нам бы в дополнение к Марио Фернандесу с правой бровки поставить налево Юрия Жиркова образца 2008 года! Но не видать нам даже того Юру Жиркова, который на десять лет старше, ведь он объявил о завершении международных выступлений. Проблема зоны левого защитника – в отсутствии ярко выраженного лидера, вроде бы есть толпа соискателей, но все «не то». Кудряшов – боец и цепкий защитник, но в атаке никакой, Рауш, напротив, оставляет у себя за спиной гектары, в Щенникова Черчесов не верит, как и в Комбарова. У меня надежда, что выстрелит кто-то из молодых: Набиуллин, Скопинцев или Лысов. Дмитрий заслуживает шанса уже сейчас, жаль, что не вызван на нынешний сбор, тем более известно было, что матч с Чехией пройдет в Ростове-на-Дону.

Центральные полузащитники

Укомплектованность позиции: 8 из 10

В полузащите сборной России нет места чистым разрушителям, то есть Черчесов не берет не только Денисов, но ребят из его гвардии, тот же Камболов нужен скорее для проведения учебно-тренировочного сбора и исполнения ролевых моделей противника. В игре же нужен более тонкий подход и разнообразный функционал. Зобнин – системообразующий игрок, рядом с ним обычно играют Газинский или Кузяев, при необходимости в опорную зону может «спуститься» и Головин. Еще есть Швец, в «Ростове» прогрессирует Гулиев, просит не списывать себя со счетов Глушаков, Могилевец в сборной прямо сейчас. Пять-шесть человек на две позиции есть, но вряд ли кто-то, кроме Романа, сможет выдавать такой же объем работы, а это очень важно для всей игры сборной России.

Атакующие полузащитники

Укомплектованность позиции: 7 из 10

Недостатка в желающих нет: это и братья Миранчуки, и Шатов, рассчитывающий на возвращение в сборную, и Дзагоев. Но представляете, никого из этих четверых на сентябрьском сборе нет! Как и Александра Головина, являющегося первым выбором тренерского штаба на позиции атакующего полузащитника. Есть еще Кузяев и Ерохин, но понятно, что без Головина, кого ни поставь, потеря в качестве колоссальная.

Правые полузащитники

Укомплектованность позиции: 3 из 10

После ухода из сборной Александра Самедова это самая проблемная позиция, потому что игроков этого амплуа в принципе нет. В нынешнем созыве есть Стоцкий, который привычен к правому флангу, будь то атака или оборона, можно отправлять туда универсальных Кузяева и Ерохина, у Ионова был опыт игры на правом фланге. Идеального кандидата просто нет. Может быть, стоит расширить горизонты: вот Митришев забил два мяча за «Ахмат» в последнем туре, действуя преимущественно справа, Ташаев и Ломовицкий собираются завоевать место в стартовом составе «Спартака», армеец Дмитрий Ефремов по первоначальному амплуа – правый хавбек.

Левые полузащитники

Укомплектованность позиции: 7 из 10

Пока тревогу вроде бы бить не приходится, ведь Денис Черышев в большом порядке и не бросил забивать за сборную. Здоровья ему! Если обойдется без травм, то будет в стартовом составе. Что касается конкурентов, то здесь может подтянуться и Шатов – игрок другого типа, но это и к лучшему, тот же Ташаев в «Динамо» чаще играл слева, Полоза можно использовать в этой позиции, а может и еще кто-то из форвардов подойдет.

Нападающие

Укомплектованность позиции: 8 из 10

Артем Дзюба как-то очень резко превратился в главного форварда республики, но давайте не забывать о Смолове, который обязательно придет в себя, и Кокорине, чье восстановление после разрыва крестообразных связок близко к завершению. Сегодня вообще можем увидеть в основе Заболотного, а самым серьезным конкурентом Дзюбы уже очень скоро может стать Федор Чалов, если продолжит забивать за ЦСКА в том же темпе.

Выводы. Выбор футболистов для национальной команды у нас, понятное дело, не такой, как у Германии или Испании, но только в этой статье навскидку названо 60 фамилий, без особого труда можно добавить еще 40 – и вы будете знать этих людей по выступлениям в РПЛ . Ну, скажем Ари и Панченко, Цаллагов и Набабкин – тоже гипотетические кандидаты в сборную. Так вот, выбор есть практически везде, кроме позиции правого хавбека/вингера, здесь приходится полагаться на универсализм, либо ждать, пока кто-то из молодых окрепнет. И, конечно, не слишком радует тенденция, что почти везде существенный разрыв в классе между первыми номерами и резервистами: скажем, потери Фернандеса, Зобнина, Головина обернутся существенным падением качества исполнения.

Чешский тест без Дзюбы