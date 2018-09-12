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Стали известны подробности возможного ухода Паредеса из «Зенита»

сегодня, 13:47

Вероятность ухода полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в другой клуб зимой существует.

По данным источника, российский клуб готов отпустить игрока за сумму свыше 30 млн евро. Сам аргентинец также не против вернуться в Италию, где он выступал ранее.

Интерес к Паредесу проявили «Интер» и «Милан». Они уже контактировали с «Зенитом», но эти беседы носили предварительный характер.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 млн евро.

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 13:58
Хороший аппетит!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 13:56
Это бревно максимум стоит 1 млн рублей
LOpp
LOpp ответил Питермен
сегодня в 13:55
Из великих клубов Зенита и Цска уходят со слезами на глазах за 30 миллионов и более - в топ клубы! От пупсиков сбегают за 5-10 млн или свободными агентами куда глаза глядят.
Зенит не продал НИ ОДНОГО игрока за 30 и более млн.
Кроме Халка и Витселя, которых купили дороже, чем продали.
не 59.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Питермен
сегодня в 13:54
Из великих клубов Зенита и Цска уходят со слезами на глазах за 30 миллионов и более - в топ клубы! От пупсиков сбегают за 5-10 млн или свободными агентами куда глаза глядят.
Ахаха, а когда питерский проект без истории стал великим клубом?
Kerri
Kerri
сегодня в 13:52
А хотелка не лопнет?
Питермен
Питермен
сегодня в 13:49
Из великих клубов Зенита и Цска уходят со слезами на глазах за 30 миллионов и более - в топ клубы!
От пупсиков сбегают за 5-10 млн или свободными агентами куда глаза глядят.
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