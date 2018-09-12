Стали известны подробности возможного ухода Паредеса из «Зенита»

Вероятность ухода полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в другой клуб зимой существует.
По данным источника, российский клуб готов отпустить игрока за сумму свыше 30 млн евро. Сам аргентинец также не против вернуться в Италию, где он выступал ранее.
Интерес к Паредесу проявили «Интер» и «Милан». Они уже контактировали с «Зенитом», но эти беседы носили предварительный характер.
Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 млн евро.
Кроме Халка и Витселя, которых купили дороже, чем продали.
не 59.
Кроме Халка и Витселя, которых купили дороже, чем продали.
не 59.
От пупсиков сбегают за 5-10 млн или свободными агентами куда глаза глядят.
От пупсиков сбегают за 5-10 млн или свободными агентами куда глаза глядят.