Стали известны подробности возможного ухода Паредеса из «Зенита»

сегодня, 13:47

Вероятность ухода полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в другой клуб зимой существует.

По данным источника, российский клуб готов отпустить игрока за сумму свыше 30 млн евро. Сам аргентинец также не против вернуться в Италию, где он выступал ранее.

Интерес к Паредесу проявили «Интер» и «Милан». Они уже контактировали с «Зенитом», но эти беседы носили предварительный характер.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 млн евро.