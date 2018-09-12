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Семья Терри не хочет переезжать в Москву

сегодня, 10:06

Сообщается, что переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак» находится под вопросом. 

Сам 37-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с московским клубом, также игрок успел успешно пройти медицинское обследование. Однако окончательное решение о переезде зависит от семьи Терри, которая не горит особым желанием переезжать в столицу России. 

Ожидается, что переход Джона в «Спартак» все же не состоится. Есть вероятность, что защитник вернется обратно в «Астон Виллу», где выступал в прошедшем сезоне. 

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Все комментарии
Томик
Томик
сегодня в 10:56
Семья играть не будет и контракт не подписывает. Могут думать и желать чего хотят. А Терри - велик, конечно, и рад был бы видеть в команде, но если не хочет сам - то и не надо. Вот и весь итог.
neverwin
neverwin
сегодня в 10:56
То переходит, то не переходит, вероятность выросла, а потом упала, то семья теперь броню валит, таким макаром
хочет в Астон Вилле себе контракт получше выбить? Слыхал там тоже переговоры идут, логичен вопрос, мож ну его....?
Джон пора на покой, или у дяди Ромы денег мало заработал.....
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 10:52
А почему нет? На лезгинку местного населения взгляните, попробуете лагман, пахлаву, шаурму и прочие национальные блюда, постреляете из калаша на Тверской по местному древнему обычаю. А что ваш Бирмингем? скукота!
cska.78
cska.78
сегодня в 10:51
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 10:50
    Да нам семья тоже ни к чему.
    Пусть там остаются,а Джон приезжает.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    сегодня в 10:49
    Терри надо у бывалого поросёнка учится воспитанию жены
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил parallels
    сегодня в 10:49
    краткое содержание 5748й серии санта-барбары: все герои собрались в доме и с тревогой следят за новостями из тарасовки. продолжение следует.
    69я вспомнил все лица)) как же я стар
    112910315
    112910315
    сегодня в 10:42
    Джон Терри ещё тот шалунишка, это Терри не хочет, чтобы его семья переезжала в Москву, рассадник - молодые жёны спартаковских футболистов)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 10:40
    Пусть один переезжает, в чем проблема то?
    За год сделает свои 3-4 лямчика сидя на скамейке.
    До Лондона 3,5 часа лёта, ну а от грусти и одиночества его спасут спартаковские жёны.
    Олeневод
    Олeневод
    сегодня в 10:35
    Да любой переход в Спартак не то что под вопросом , а позор и конец карьеры , хотя в 38 можно и пупсиком стать
    Рoже Милла
    Рoже Милла ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:30
    06-43 Президент Либерии Джордж Веа сыграл 79 минут в матче с Нигерией ... Пригласите и его. Почти весь матч отбегал.Легенда, Президент !!! По всем параметрам подходит! Не у кого такого не будет. Народ валом попрет! А насчет Маркизио - так 32 и 37 трудно сравнивать...
    Действительно трудно сравнить атакующего пз с цз, последние и в 40+ ещё пылить могут, пример того же Игнашевича, который на 2 года старше Терри. А вот апз в возрасте Маркизы уже давно пенсионеры. Тем более что два года без игровой практики. А вот Терри то играл, и потом, он хочет приехать на один год. Так что ужимки по поводу его возраста вообще не в кассу.


    А если ещё взять рекламу, то ваша Маркиза летит далеко мимо со своей личкой в 6 млн.
    Молло
    Молло ответил parallels
    сегодня в 10:30
    краткое содержание 5748й серии санта-барбары: все герои собрались в доме и с тревогой следят за новостями из тарасовки. продолжение следует.
    мой любимый фильм, мне ещё Рабыня Изаура нравится, Дикая Роза, Дикий Ангел, Клон и Богатые тоже плачут.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 10:30
    Глушаков уже баньку затопил , а тут облом подьехал...
    parallels
    parallels
    сегодня в 10:28
    туповатая у него семейка, в тарасовке такая точно приживётся. всего-лишь на 9 месяцев переехать, если не продлит ещё на год. и не в задрюпинск ехать предлагают, чтобы так шарахаться. и бабло приличное предлагают (последний раз в карьере). в общем, мои поздравления терри с такой тупой женой. джон, если ты это читаешь, даю совет: разводись с ней и женись на зулусе из тарасовки.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Рoже Милла
    сегодня в 10:27
    Ну нет, так нет. А жаль. Были бы только одни плюсы. Это не Маркиза которая 2 года сидела без мяча с личкой в 6 лямов.
    06-43 Президент Либерии Джордж Веа сыграл 79 минут в матче с Нигерией ...

    Пригласите и его. Почти весь матч отбегал.Легенда, Президент !!! По всем параметрам подходит! Не у кого такого не будет. Народ валом попрет!
    А насчет Маркизио - так 32 и 37 трудно сравнивать...
    Молло
    Молло
    сегодня в 10:26
    Терри и его семья не хотят в спартак, не беда мы зимой подпишем Молло!
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    сегодня в 10:22
    Берите Поленту уже и перестаньте заниматься фигнёй.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 10:21
      борька
      борька
      сегодня в 10:17
      Испугался российских пенсионных реформ, пахать до 65 лет неохота!
      Рoже Милла
      Рoже Милла
      сегодня в 10:16
      Ну нет, так нет. А жаль. Были бы только одни плюсы. Это не Маркиза которая 2 года сидела без мяча с личкой в 6 лямов.
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      сегодня в 10:16
      такую интригу закрутили как будто месси переходит ) смехота.
      parallels
      parallels
      сегодня в 10:13
      краткое содержание 5748й серии санта-барбары: все герои собрались в доме и с тревогой следят за новостями из тарасовки. продолжение следует.
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      сегодня в 10:12
      Да и ладно ! Подумаешь, семья. Любой товарищ по команде с радостью поднимет перед дядюшкой Джонни свой хвостик- крючочек . И на фиг ему семья ?
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      сегодня в 10:12
      Помойная тема.От и до.
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 10:12
      да ладно)) не хотят чтоли?)) а че, им Масквабад не приглянулся?!
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