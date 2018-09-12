Семья Терри не хочет переезжать в Москву

сегодня, 10:06

Сообщается, что переход бывшего защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак» находится под вопросом.

Сам 37-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с московским клубом, также игрок успел успешно пройти медицинское обследование. Однако окончательное решение о переезде зависит от семьи Терри, которая не горит особым желанием переезжать в столицу России.

Ожидается, что переход Джона в «Спартак» все же не состоится. Есть вероятность, что защитник вернется обратно в «Астон Виллу», где выступал в прошедшем сезоне.