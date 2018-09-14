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Черчесов: «Дзюба? Никто ни с кем не конфликтовал»

сегодня, 15:33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у него не было никакого конфликта с нападающим команды Артемом Дзюбой.

Никто ни с кем не конфликтовал. Повторюсь, вы футболистов не знаете, как мы. Дзюба в „молодежке“ играл у Ромащенко, у меня тоже. Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артему еще нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи. Мы же должны грамотно себя вести, чтобы футболиста не потерять. А то, что он нашел правильные шаги в своем развитии, — нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал.

Дзюба остается лидером «Зенита»  и является одним из самых ярких игроков чемпионата России в начале сезона.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:53
У МАЛЬЧУГАНА ТРУСИКИ
У ТАРАКАНА УСИКИ
drug01
drug01
сегодня в 15:50
Скоро огонёк погаснет как Смолов?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:41
Опять СМИ раздувают пламя.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:37
И соревнование по переобуванию выигрывает ... ! )))
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