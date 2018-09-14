Черчесов: «У Вальдемара нет паспорта РФ, меня ввели в заблуждение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что защитник «Ганновера» и молодежной сборной Германии Вальдемар Антон не сможет играть за национальную команду России. Ранее СМИ сообщали о возможной натурализации футболиста.

Не знаю, откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.

С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю, мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть.