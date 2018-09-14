  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
ГлавнаяНовости

Черчесов: «У Вальдемара нет паспорта РФ, меня ввели в заблуждение»

сегодня, 14:04

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что защитник «Ганновера» и молодежной сборной Германии Вальдемар Антон не сможет играть за национальную команду России. Ранее СМИ сообщали о возможной натурализации футболиста.

Не знаю, откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.

С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю, мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роша: «Понимаю, что уход Промеса — мой шанс»
Сегодня, 13:59 6
Кононов: «„Крылья“ не будут смотреть на нас, а сделают упор на свою игру»
Сегодня, 13:28 1
Президент «Урала»: «Мы взяли Погребняка как дядьку-наставника»
Сегодня, 12:07 10
Дриусси - об аргентинцах: «Бог сделал так, что мы все оказались в „Зените“»
Сегодня, 11:57 19
Заболотный: «В „Зените“ я адаптировался, если сравнивать с прошлым сезоном»
Сегодня, 11:34 10
Семак: «Скорее всего, Маркизио отправится с нами на матч с „Оренбургом“»
Сегодня, 11:22 9
Обсудить
Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 14:22
А Станислав уже и усы раскатал! ))))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:21
Роме Нойштедтеру сам ВВ паспорт выкалачивал и вручить хотел лично, только отговорили...Так что попробуй по этому каналу пробить...
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 14:15
Вальдемар мне стыдно за вас вы поступили как последний Антон!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100