Кононов: «„Крылья“ не будут смотреть на нас, а сделают упор на свою игру»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья» — это команда, которая действует не от обороны, а, скорее, от себя. В выездных матчах они уделяют достаточно много внимания обороне, но стремятся держать свою игру. В домашних встречах они играли активно, несмотря на то, что где-то недополучали очки, пропускали голы на контратаках.

Андрей Тихонов хорошо работает, и у него есть достаточно много футболистов с опытом выступления в Премьер-Лиге. Теперь они взяли еще и игрока, который стал чемпионом России — Денисова. Также у них есть и иностранные футболисты хорошего уровня. Думаю, «Крылья» не будут смотреть на нас, а сделают упор на свою игру. Каждый матч — это бой, противостояние двух команд со своей манерой и пониманием игры. Будет интересная игра — хотелось бы, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали нас.