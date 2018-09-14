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Кононов: «„Крылья“ не будут смотреть на нас, а сделают упор на свою игру»

сегодня, 13:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья» — это команда, которая действует не от обороны, а, скорее, от себя. В выездных матчах они уделяют достаточно много внимания обороне, но стремятся держать свою игру. В домашних встречах они играли активно, несмотря на то, что где-то недополучали очки, пропускали голы на контратаках.

Андрей Тихонов хорошо работает, и у него есть достаточно много футболистов с опытом выступления в Премьер-Лиге. Теперь они взяли еще и игрока, который стал чемпионом России — Денисова. Также у них есть и иностранные футболисты хорошего уровня. Думаю, «Крылья» не будут смотреть на нас, а сделают упор на свою игру. Каждый матч — это бой, противостояние двух команд со своей манерой и пониманием игры. Будет интересная игра — хотелось бы, чтобы болельщики пришли на стадион и поддержали нас.

Встреча состоится 15 сентября в Туле. Команды рассудит Сергей Карасев

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Faustello
Faustello
сегодня в 13:46
Интересная будет игра, Георгиевич и Валерьевич по Краснодару друг друга знают, любопытно будет посмотреть )))
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