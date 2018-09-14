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Роша: «Понимаю, что уход Промеса — мой шанс»

сегодня, 13:59

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о своей адаптации в клубе, а также порассуждал о своих перспективах после ухода Квинси Промеса в «Севилью».

Похоже, что за год в «Спартаке» я как раз смог адаптироваться в команде. Возможно, мы с Зе Луишем в этом похожи. Ему тоже потребовалось довольно длительное время на адаптацию, да? Надеюсь, что дальше все будет лучше, потому что, когда ты не выходишь на поле, теряется чувство игрового ритма, и потом войти в него сложнее. Но верю, что мне удастся быстро влиться в ритм игры «Спартака». Как для атакующего футболиста для меня, конечно, очень важно играть и забивать голы, и то, что я забил свой последний гол как раз год назад в матче с «Уралом», — это довольно тяжело. Поэтому закрепиться в стартовом составе и помогать команде забивать — для меня сейчас главное.

Был непростой период, когда я не играл. Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался. А в тот момент, когда прозвучала моя фамилия в «старте» на установке перед матчем с «Зенитом», был на седьмом небе от счастья!

Понимаю, что уход Промеса — мой шанс. Мы с Квинси играли на одном фланге и одной позиции. Промес — большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть.

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Все комментарии
Олeневод
Олeневод
сегодня в 14:30
А если расформировать Спартак , то шансов станет в тысячу раз больше
mat73
mat73
сегодня в 14:21
Флаг тебе в руки, барабан на шею! Вперёд! Играй и забивай!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:21
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 14:10
    шанс имеется у всех
    parallels
    parallels
    сегодня в 14:05
    конечно. теперь глушаков должен произвести замену в бане, а для этих целей ему больше всего подходит педроша.
    spartak kursk
    spartak kursk
    сегодня в 14:04
    Понимаешь,докажи!!!!!!!!!!!
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 14:02
    Кстати, Педра - пока единственный из спартачей, кто хотя бы в створ ворот попадает
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