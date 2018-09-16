Маркизио: «Привычку побеждать тяжело сломить»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в Instagram поделился впечатлениями от своего дебюта в официальном матче за клуб. Маркизио вышел на поле на 71-й минуте поединка 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).
Первый выход всегда особенный. Привычку побеждать тяжело сломить. Вперед, «Зенит»!
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
Визжи, не стесняясь: "УИ-иии!"
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
Визжи, не стесняясь: "УИ-иии!"
Другим такое не доступно. Поэтому игроки пашут на тренировках и играх, а болельщики под завязку наполняют самый большой клубный стадион страны.
Другим такое не доступно. Поэтому игроки пашут на тренировках и играх, а болельщики под завязку наполняют самый большой клубный стадион страны.