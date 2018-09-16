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Маркизио: «Привычку побеждать тяжело сломить»

сегодня, 17:23
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в Instagram поделился впечатлениями от своего дебюта в официальном матче за клуб. Маркизио вышел на поле на 71-й минуте поединка 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

Первый выход всегда особенный. Привычку побеждать тяжело сломить. Вперед, «Зенит»!

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Все комментарии
stachel
stachel
сегодня в 18:29
Маркиз по правде сейчас никакой. Его выхода на поле я вообще не заметил. И это с Оренбургом, который пытался отыграться, атаковал и открывал зоны.
Ник Уволен
Ник Уволен
сегодня в 18:28
Не надо ломать привычку побеждать. Продолжайте в том же духе.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 18:24
Сколько раз я уже объяснял тебе и твоим многочисленным фейкам, что не болею за Спартак, просто ненавижу позорный клуб из Питера
Странно, а по мысли и слогу настоящий спартач! Просто пробу некуда ставить. Гыгыгы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
сегодня в 18:22
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю. Рассчитывай силы свои. И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", - Визжи, не стесняясь: "УИ-иии!"
Сколько раз я уже объяснял тебе и твоим многочисленным фейкам, что не болею за Спартак, просто ненавижу позорный клуб из Питера
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 18:16
Ну да, товарищеские турниры будет выигрывать. А потом уедет в Китай и чемпионом станет
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
Визжи, не стесняясь: "УИ-иии!"
juvenale
juvenale
сегодня в 18:07
так он же не в Спартак перешел)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:56
спартачи привычку побеждать победили легко - слезли с бронматанчика.
Другим такое не доступно. Поэтому игроки пашут на тренировках и играх, а болельщики под завязку наполняют самый большой клубный стадион страны.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
сегодня в 17:48
У Маркизио еще впереди с Зенитом титулы. Гыгыгы
Ну да, товарищеские турниры будет выигрывать. А потом уедет в Китай и чемпионом станет
Морозовский
Морозовский ответил Литейный 4
сегодня в 17:45
У Маркизио еще впереди с Зенитом титулы. Гыгыгы
У НЕГО ВСЁ ДАВНО УЖЕ ПОЗАДИ!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:43
Враньё - не выходил он на замену! Не видел я его на поле!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:36
У Маркизио еще впереди с Зенитом титулы. Гыгыгы
Delight
Delight
сегодня в 17:36
Скоро поймёт, в какую ж попал. А из Зенита дорога одна - в Китай. Дани тоже вышвырнули на мусорку, после крестов. Если Маркиза ещё травмируется - выкинут, как бомжа на помойку.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 17:35
Наш человек.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:31
Пока никаких впечатлений.
Ник Уволен
Ник Уволен
сегодня в 17:25
Правильную команду выбрал Маркизио по духу победителя.
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