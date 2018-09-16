Маркизио: «Привычку побеждать тяжело сломить»

сегодня, 17:23

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в Instagram поделился впечатлениями от своего дебюта в официальном матче за клуб. Маркизио вышел на поле на 71-й минуте поединка 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).