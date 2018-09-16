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Маркизио: «РПЛ уступает ведущим европейским чемпионатам»

сегодня, 21:16
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта в официальном матче за клуб. Итальянец вышел на поле на 71-й минуте поединка 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в Российской Премьер-Лиге, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России. Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва.

РПЛ уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и Английской Премьер-Лиге. Тем не менее здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры.

Вы же знаете, что я пропустил три недели тренировок — во время паузы только ходил в зал и бегал. Сейчас мне необходимо тренироваться каждый день вместе с партнерами, чтобы наладить взаимопонимание. И работать дополнительно тоже.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 21:37
Таблица коэфф. уефа объективно отражает. Да мы шестые в Европе. Маркиз ничего нового не сказал.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:33
Поди еще Земля круглая... Какие еще мы открытия услышим?
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 21:32
может с помощью таких игроков как ты и РПЛ станет лучше!)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:28
По твоей зарплате этого не скажешь, Клаудио )...
nedved10
nedved10
сегодня в 21:25
Это точно))) покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда и без толку.
Знатог
Знатог
сегодня в 21:25
У нас всё хорошо, прекрасная Маркиза.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 21:23
Христофор Колумб!!!
Sergus
Sergus
сегодня в 21:17
Посмотришь на спартак, то сразу так и кажется.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:17
А то мы незнали
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