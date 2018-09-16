Маркизио: «РПЛ уступает ведущим европейским чемпионатам»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта в официальном матче за клуб. Итальянец вышел на поле на 71-й минуте поединка 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в Российской Премьер-Лиге, по четвергам — в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России. Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва.

РПЛ уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и Английской Премьер-Лиге. Тем не менее здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры.

Вы же знаете, что я пропустил три недели тренировок — во время паузы только ходил в зал и бегал. Сейчас мне необходимо тренироваться каждый день вместе с партнерами, чтобы наладить взаимопонимание. И работать дополнительно тоже.