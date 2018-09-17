  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

Эль-Кабир: «Верю, что скоро „Урал“ начнет побеждать»

сегодня, 00:12

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир рассказал, почему команда неудачно начала сезон. После 6 туров в активе у коллектива 4 очка и, как результат, предпоследнее место в таблице.

Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить. Это было во встрече с «Анжи» в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром». Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице.

Считаю, что у нас отличный тренер, который ставит нам хорошую игру. Думаю, это видно всем. Пока мы не даем результат, который от нас ждут. Но лично я не переживаю и верю, что голы скоро придут и «Урал» начнет побеждать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Маркизио: «РПЛ уступает ведущим европейским чемпионатам»
Вчера, 21:16 15
Маркизио: «Привычку побеждать тяжело сломить»
Вчера, 17:23 30
Новичок ЦСКА Сигурдссон: «Я оказался в команде мирового уровня»
15 сентября 29
Дриусси: «Год назад у меня было два предложения - от „Спартака“ и „Зенита“»
14 сентября 33
Абель Эрнандес: «Русский язык очень сложный»
12 сентября 23
Абель Эрнандес: «РПЛ однозначно труднее Чемпионшипа»
12 сентября 14
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100