Эль-Кабир: «Верю, что скоро „Урал“ начнет побеждать»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир рассказал, почему команда неудачно начала сезон. После 6 туров в активе у коллектива 4 очка и, как результат, предпоследнее место в таблице.

Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить. Это было во встрече с «Анжи» в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с «Краснодаром». Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице.

Считаю, что у нас отличный тренер, который ставит нам хорошую игру. Думаю, это видно всем. Пока мы не даем результат, который от нас ждут. Но лично я не переживаю и верю, что голы скоро придут и «Урал» начнет побеждать.