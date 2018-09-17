Спаллетти: «Лига чемпионов - Диснейленд в мире футбола»

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Встреча состоится 18 сентября в Милане.

На фоне того периода, что мы переживаем, этот матч - именно то, что нам нужно. Подобные матчи и турниры ни на что не променяешь. Лига чемпионов - это парк развлечений, Диснейленд в мире футбола. Мне посчастливилось сыграть в этом турнире с несколькими командами, здесь испытываешь невероятные эмоции, без них просто никак.

Как я и сказал, сейчас у нас не самый лучший период, но такие игры могут всё очень быстро изменить.