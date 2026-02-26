«Болонья» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772094972

вчера, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Болонья» – «Бранн», который состоится 26 февраля 2026 года.

«Болонья»

«Болонья» не демонстрирует стабильных результатов, но три победы подряд в последних матчах дает надежду болельщикам клуба на хорошее завершение сезона. Коллективу удалось выиграть на выезде первый матч в Норвегии, а теперь остается не сыграть как «Интер» в Лиге чемпионов и сборная Италии в квалификации со сборной этой страны. Даже ничья устраивает хозяев, которые смогу в ее случае сразу готовиться к следующему раунду.

23 февраля «Болонья» на своем поле обыграла «Удинезе» (1:0), а 19 числа в Лиге Европы обыграла «Бранн» (1:0).

«Бранн»

«Бранн» неплохо выглядел в первой игре, но не смог забить, но и не пропустил больше одного мяча, который был забит еще в самом начале поединка. Теперь у гостей более сложное положение, которое не означает безысходность для них. Любая результативная атака может нивелировать преимущество представителя Серии А и все начнется практически по-новому.

20 февраля «Бранн» сыграл в товарищеской игре вничью с «Сотрой» (2:2), а 19 числа команда минимально уступила «Болонье» в Лиге Европы (0:1),

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Болонья» – 1.5

Ничья – 4.3

Победа «Бранн» – 6.4

Статистика

«Болонья» выиграла всего четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти последних поединков «Бранна» завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева будут пытаться отыграть один мяч у «Болоньи», но в этот раз ни одна команда не уйдет с пол без забитого мяча.