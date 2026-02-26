«Болонья» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Болонья» – «Бранн», который состоится 26 февраля 2026 года.
«Болонья»
«Болонья» не демонстрирует стабильных результатов, но три победы подряд в последних матчах дает надежду болельщикам клуба на хорошее завершение сезона. Коллективу удалось выиграть на выезде первый матч в Норвегии, а теперь остается не сыграть как «Интер» в Лиге чемпионов и сборная Италии в квалификации со сборной этой страны. Даже ничья устраивает хозяев, которые смогу в ее случае сразу готовиться к следующему раунду.
23 февраля «Болонья» на своем поле обыграла «Удинезе» (1:0), а 19 числа в Лиге Европы обыграла «Бранн» (1:0).
«Бранн»
«Бранн» неплохо выглядел в первой игре, но не смог забить, но и не пропустил больше одного мяча, который был забит еще в самом начале поединка. Теперь у гостей более сложное положение, которое не означает безысходность для них. Любая результативная атака может нивелировать преимущество представителя Серии А и все начнется практически по-новому.
20 февраля «Бранн» сыграл в товарищеской игре вничью с «Сотрой» (2:2), а 19 числа команда минимально уступила «Болонье» в Лиге Европы (0:1),
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Болонья» – 1.5
- Ничья – 4.3
- Победа «Бранн» – 6.4
Статистика
- «Болонья» выиграла всего четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из десяти последних поединков «Бранна» завершились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что хозяева будут пытаться отыграть один мяч у «Болоньи», но в этот раз ни одна команда не уйдет с пол без забитого мяча.