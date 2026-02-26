Top.Mail.Ru
«Штутгарт» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 11:20
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Штутгарт» – «Селтик», который состоится 26 февраля 2026 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт» очень уверенно выиграл первый матч и практически никто не сомневается в том, что коллектив пройдет дальше. Команда теперь проведет поединок на своем стадионе и наверняка хотят порадовать и своих болельщиков результативным футболом. Тем не менее и о сопернике забывать нельзя, ведь пропустив первыми, у гостей могут появиться мысли о том, чтобы вернуться в борьбу.

22 февраля «Штутгарт» не смог обыграть «Хайденхайм» (3:3), а 19 числа в Лиге Европы разгромил «Селтик» (4:1) на выезде.

«Селтик»

«Селтик» имел целую серию матчей без поражений, но в последних паре игр команда проиграла, а в Лиге Европы еще и с крупным счетом, что практически не оставляет шансов исправить ситуацию. Шотландскому клубу нужно забивать минимум три мяча и не пропускать, что с нынешний игрой «кельтов» маловероятно. Тем не менее, встреча будет все равно интересной по качеству футбола, даже если интрига не доживет до финального свистка.

22 февраля «Селтик» проиграл «Хиберниану» (1:2), а 19 февраля в Лиге Европы крупно уступил «Штутгарту» на своем поле (1:4).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Штутгарт» – 1.37
  • Ничья – 5.4
  • Победа «Селтик» – 7.2

Статистика

  • «Штутгарт» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Селтик» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу хозяев с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.97. Предполагаем, что немецкий клуб одержит и вторую победу, но уже на своем поле с разницей минимум в два мяча.

