«Штутгарт» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 11:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Штутгарт» – «Селтик», который состоится 26 февраля 2026 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт» очень уверенно выиграл первый матч и практически никто не сомневается в том, что коллектив пройдет дальше. Команда теперь проведет поединок на своем стадионе и наверняка хотят порадовать и своих болельщиков результативным футболом. Тем не менее и о сопернике забывать нельзя, ведь пропустив первыми, у гостей могут появиться мысли о том, чтобы вернуться в борьбу.

22 февраля «Штутгарт» не смог обыграть «Хайденхайм» (3:3), а 19 числа в Лиге Европы разгромил «Селтик» (4:1) на выезде.

«Селтик»

«Селтик» имел целую серию матчей без поражений, но в последних паре игр команда проиграла, а в Лиге Европы еще и с крупным счетом, что практически не оставляет шансов исправить ситуацию. Шотландскому клубу нужно забивать минимум три мяча и не пропускать, что с нынешний игрой «кельтов» маловероятно. Тем не менее, встреча будет все равно интересной по качеству футбола, даже если интрига не доживет до финального свистка.

22 февраля «Селтик» проиграл «Хиберниану» (1:2), а 19 февраля в Лиге Европы крупно уступил «Штутгарту» на своем поле (1:4).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Штутгарт» – 1.37

Ничья – 5.4

Победа «Селтик» – 7.2

Статистика

«Штутгарт» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Селтик» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу хозяев с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.97. Предполагаем, что немецкий клуб одержит и вторую победу, но уже на своем поле с разницей минимум в два мяча.