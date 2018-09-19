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Янчик обвинил руководство ЦСКА в том, что ему не давали играть

сегодня, 15:39

Бывший игрок ЦСКА Давид Янчик в своей книге «Моя исповедь» рассказал, почему у него не сложилось в армейском клубе.

По словам футболиста, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пытался отправить игрока в аренду в клубы, которые не соответствовали его уровню. Также в ЦСКА якобы делали всё, чтобы футболист отказался от своего контракта и не хотели платить ему по договору. Янчик считает, что все это было специально организовано Бабаевым или президентом Евгением Гинером.

Игрок также поведал, что увлекся ночной жизнью, поскольку наставник команды Валерий Газзаев не давал ему возможности проявить себя. Футболист летал из Москвы в Варшаву и Лондон, где встречался со знаменитостями и проводил время в компании порноактрис.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 15:42
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 15:41
    В общем ключевое вот:

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    Игрок также поведал, что увлекся ночной жизнью...
    Футболист летал из Москвы в Варшаву и Лондон, где встречался со знаменитостями и проводил время в компании порноактрис.

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    Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива (с)
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 15:40
    Ща ещё Светик и Ольчик подтянутся )))
    Сегодня прям информационные бомбы одна за другой ))
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