Янчик обвинил руководство ЦСКА в том, что ему не давали играть

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Бывший игрок ЦСКА Давид Янчик в своей книге «Моя исповедь» рассказал, почему у него не сложилось в армейском клубе.

По словам футболиста, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пытался отправить игрока в аренду в клубы, которые не соответствовали его уровню. Также в ЦСКА якобы делали всё, чтобы футболист отказался от своего контракта и не хотели платить ему по договору. Янчик считает, что все это было специально организовано Бабаевым или президентом Евгением Гинером.

Игрок также поведал, что увлекся ночной жизнью, поскольку наставник команды Валерий Газзаев не давал ему возможности проявить себя. Футболист летал из Москвы в Варшаву и Лондон, где встречался со знаменитостями и проводил время в компании порноактрис.