«Рубин» провел открытую тренировку накануне матча с «Арсеналом»

Пресс-служба «Рубина» поделилась фотографиями с открытой тренировки казанской команды накануне матча 8-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к данному матчу.
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Пресс-служба «Рубина» поделилась фотографиями с открытой тренировки казанской команды накануне матча 8-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к данному матчу.