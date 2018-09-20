ПАОК с Вернблумом не смог одолеть «Челси»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 5:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:2 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:1 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:2 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 24’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.51 4.13
22:00 24’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 25’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:2 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.41 3.37 3.09
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.51 7.08
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.07 15.25 41.85
22:00 25’ Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.75 5.75 1.27
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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ПАОК с Вернблумом не смог одолеть «Челси»

сегодня, 21:47
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» не без труда обыграл ПАОК в первом матче группового раунда Лиги Европы.

Салоники, стадион «Тумба»

ПАОК – «Челси» – 0:1 (0:1)
Гол: Виллиан 7

ПАОК: Пашалакис, Варела, Хачериди, Тошка, Виейринья, Шахов (Прийович 69), Маурисио, Вернблум, Пелкас (Варда 62), Эль-Каддури, Лео Жаба (Бисесвар 82)
Главный тренер: Луческу Разван.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (Аспиликуэта 66), Дзаппакоста, Жоржиньо (Фабрегас 65), Баркли, Канте, Мората (Жиру 80), Виллиан, Педро
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Вернблум 82, Баркли 88, Рюдигер 90+2, Варда 90+2, Эль-Каддури 90+3

В параллельном поединке группы L БАТЭ обыграл «Види».

Также сегодня киевское «Динамо» расписало мировую с «Астаной».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 22:12
А должны были?))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AmIIIeR89
сегодня в 22:11
Он же по семейным причинам переехал, тут Турция точно не к месту
Вот именно. Его жена Нина сказала, что Москва ей не нравится, т.. все люди мрачные, зато теперь в Греции все веселые и радостные. У Понтуса были планы возвращения домой в Швецию , либо в европейскую страну (не Грецию).
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил dimagas1
сегодня в 22:09
Не понимаю почему тут не играют игроки типа: Лофтуса,Ампаду или Эмерсона?Где же им еще набрать опыт?
Болелы Челси тоже непонимают. Впрочем, как уже здесь говорилось, это был самый сложный выезд как считается. Дальше мы конечно ждем молодняк на поле
DXTK
DXTK
сегодня в 22:06
А кто такой Вернблум вообще, чтобы делать акцент в заголовке? да никто. Челси и так бы победил.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 22:06
Не понимаю почему тут не играют игроки типа: Лофтуса,Ампаду или Эмерсона?Где же им еще набрать опыт?
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Ваня лучший
сегодня в 22:02
Сменил Вернблум клуб ( шило на мыло). Играл в приличном клубе, в цивилизованном городе, а сейчас Греция, Салоники. Это даже не Турция.
Он же по семейным причинам переехал, тут Турция точно не к месту
parallels
parallels
сегодня в 21:57
какой стадион?
Медив
Медив
сегодня в 21:56
Нде, Педро конечно жестко досталось... Ну и Рюдигер с патлатым греком неплохо потолкались. В остальном игра в одну калитку. До 80 минуты у греков был один удар в сторону, потом смогли добавить еще два - один из которых даже прилетел Кепе в руки. И это чуваки летели по счету весь матч... Что они вообще хотели получить от этого матча - загадка.
Ну а Челси походу обновил рекорд по запоротым моментам. Хотя он и до этого матча был довольно высокий
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AmIIIeR89
сегодня в 21:55
Понтус и тут ЖК отхватил))
Сменил Вернблум клуб ( шило на мыло). Играл в приличном клубе, в цивилизованном городе, а сейчас Греция, Салоники. Это даже не Турция.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 21:55
Скучная группа, рядовая победа. Жаль молодых не увидели.
azkan
azkan ответил George-CFC
сегодня в 21:53
Напешеходили, насоздавали моментов, растранжирили голевые возможности на 3 очка... и зачем спрашивается был такой состав. Дальше нужно играть только 100% резервом в ЛЕ, ведь по сути из 6 игр этот выезд получается был самым сложным. Одои, Ампаду, Чик, Пальмиери, вот кого думаю многие хотят видеть в таких играх.
На 100% поддерживаю.
azkan
azkan
сегодня в 21:51
Ну и заголовки у соккерру, как будто ждали победы)))))
С дежурной победой!
Может Сарри хочет еще и еще наигырвать свою схему.
Но не надо было основу выставлять на такую игру с грязной командой.
Педро здоровья!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:51
Понтус и тут ЖК отхватил))
George-CFC
George-CFC
сегодня в 21:49
Напешеходили, насоздавали моментов, растранжирили голевые возможности на 3 очка... и зачем спрашивается был такой состав.
Дальше нужно играть только 100% резервом в ЛЕ, ведь по сути из 6 игр этот выезд получается был самым сложным. Одои, Ампаду, Чик, Пальмиери, вот кого думаю многие хотят видеть в таких играх.
311
311
сегодня в 21:49
Всех Синих с победой! Могли выносить еще в первом тайме, но решили отдохнуть на поле. Педро здоровья, Мората аут!)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:48
И стоило вообще выпускать основу...

Днората как обычно, 77рь
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