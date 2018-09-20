ПАОК с Вернблумом не смог одолеть «Челси»

«Челси» не без труда обыграл ПАОК в первом матче группового раунда Лиги Европы.
Салоники, стадион «Тумба»
ПАОК – «Челси» – 0:1 (0:1)
Гол: Виллиан 7
ПАОК: Пашалакис, Варела, Хачериди, Тошка, Виейринья, Шахов (Прийович 69), Маурисио, Вернблум, Пелкас (Варда 62), Эль-Каддури, Лео Жаба (Бисесвар 82)
Главный тренер: Луческу Разван.
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (Аспиликуэта 66), Дзаппакоста, Жоржиньо (Фабрегас 65), Баркли, Канте, Мората (Жиру 80), Виллиан, Педро
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Вернблум 82, Баркли 88, Рюдигер 90+2, Варда 90+2, Эль-Каддури 90+3
В параллельном поединке группы L БАТЭ обыграл «Види».
Также сегодня киевское «Динамо» расписало мировую с «Астаной».
Ну а Челси походу обновил рекорд по запоротым моментам. Хотя он и до этого матча был довольно высокий
Ну а Челси походу обновил рекорд по запоротым моментам. Хотя он и до этого матча был довольно высокий
С дежурной победой!
Может Сарри хочет еще и еще наигырвать свою схему.
Но не надо было основу выставлять на такую игру с грязной командой.
Педро здоровья!
С дежурной победой!
Может Сарри хочет еще и еще наигырвать свою схему.
Но не надо было основу выставлять на такую игру с грязной командой.
Педро здоровья!
Дальше нужно играть только 100% резервом в ЛЕ, ведь по сути из 6 игр этот выезд получается был самым сложным. Одои, Ампаду, Чик, Пальмиери, вот кого думаю многие хотят видеть в таких играх.
Дальше нужно играть только 100% резервом в ЛЕ, ведь по сути из 6 игр этот выезд получается был самым сложным. Одои, Ампаду, Чик, Пальмиери, вот кого думаю многие хотят видеть в таких играх.
Днората как обычно, 77рь
Днората как обычно, 77рь