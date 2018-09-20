ПАОК с Вернблумом не смог одолеть «Челси»

сегодня, 21:47

«Челси» не без труда обыграл ПАОК в первом матче группового раунда Лиги Европы.

Салоники, стадион «Тумба»

ПАОК – «Челси» – 0:1 (0:1)

Гол: Виллиан 7

ПАОК : Пашалакис, Варела, Хачериди, Тошка, Виейринья, Шахов (Прийович 69), Маурисио, Вернблум, Пелкас (Варда 62), Эль-Каддури, Лео Жаба (Бисесвар 82)

Главный тренер: Луческу Разван.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо (Аспиликуэта 66), Дзаппакоста, Жоржиньо (Фабрегас 65), Баркли, Канте, Мората (Жиру 80), Виллиан, Педро

Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Вернблум 82, Баркли 88, Рюдигер 90+2, Варда 90+2, Эль-Каддури 90+3

В параллельном поединке группы L БАТЭ обыграл «Види».

Также сегодня киевское «Динамо» расписало мировую с «Астаной».